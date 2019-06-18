İYİ-SEN: Suudi Arabistan’da grev yapan inşaat işçilerine polis ateş açtı

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten Baytur inşaat firmasına ait şantiyede hakları için grev yapan işçilere polis tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Sendika, “İşçi arkadaşlarımızın grevini silah zoruyla kırmak istiyorlar. İnşaat işçisi köleliğe teslim olmayacak” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce inşaat işçisi, birikmiş ücretlerinin ödenmemesi ve kölelik koşullarında çalıştırılmak istenmeleri sebebiyle şantiyede iş bırakmıştı. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının yaptığı açıklamada, Baytur firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin aylardır ücretlerini alamadıkları ve insanlık dışı koşullarda çalıştıklarını belirtildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)