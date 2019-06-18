“Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi

İzmir’deki Efemçukuru Altın Madenine karşı tek başına direnen Keçi Çobanı Ahmet Karaçam’ın yaşamını ve mücadelesini konu edinen “Yalnız Efe” belgeselinin önceki gün Documentarist 12. İstanbul Belgesel Günlerinde ilk gösterimi yapıldı. İzmirli iki gazeteci Sevgi Halime Özçelik ve Özer Akdemir’in yönetmenliğini yaptığı “Yalnız Efe”nin hikayesi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Gösterimin ardından belgeselin yönetmenlerinden aynı zamanda Evrensel gazetesi İzmir temsilcisi Özer Akdemir’le kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Yalnız Efe’ye dair merak edilenlerin sorulduğu söyleşide Akdemir “Tek kişi de kalınsa direnmeye devam edilmesinin önemine dikkat çekmek istedik. Ahmet Karaçam’ın bu direniş öyküsü ülkemizde çok zor koşullarda devam eden ekoloji mücadelelerine olumlu bir örnek, bir moral motivasyon desteğidir diye düşünüyoruz” dedi.

BELGESEL HAKKINDA

İzmir’in Efemçukuru köyünün yaşamı 2002’de TÜPRAG altın madeninin ilgi odağına girmesi ile değişir. Bağcılıkla geçinen köyün insanları, başta madene karşı bir direniş gösterse de 2008’de çıkarılan acele kamulaştırma kararıyla topraklarını satar, madene işçi olarak girer. Bir kişi hariç: Ahmet Karaçam. 2008’de açılan davalar yıllarca devam eder. Yaşamını sürdürebilmek için keçi çobanlığına başlayan Ahmet Karaçam hep mi yalnızdır yoksa seçiminin sonucunda mı iyice yalnızlaşmıştır bilinmez ama keçilerinin yoldaşlığında rahat eder. Adı da umut arayanlar arasında alır yürür, Yalnız Efe olur. (KÜLTÜR SERVİSİ)