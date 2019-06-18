18 Haziran 2019 17:22

Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Gençlik Örgütü olan genç-İMO, tiyatro oyunu sergiledi: "Mühendis sanattan anlamaz, anlayışını kırmak istedik."

Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Gençlik Örgütü olan genç-İMO, kendi bünyesinde kurduğu Çatlak Baret Tiyatro Topluluğu ile ilk oyununu geçtiğimiz hafta sonu sergiledi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Ferhat DOĞAN
    Aydın YİĞİT
    Adana

    “Mühendis, teknik elemandır”, “Mühendislik öğrencisi sanattan ne anlar?” gibi sözlere mühendislik öğrencileri ara sıra maruz kalır. İnşaat mühendisliği denilince ise genel bir kanı olarak akla yalnızca inşaat alanları, binalar, su yapıları gelebilir. Tiyatro oyunu sergilemek, kısa film çekmek gibi aktiviteler ise daha çok edebiyat, radyo-televizyon bölümleri ile anılır. Bu kanılar içerisinde haklılık payı olmakla birlikte bir grup mühendislik öğrencisine ayrı parantez açmak da fayda var.

    TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi Gençlik Örgütü olan genç-İMO, kendi bünyesinde kurduğu Çatlak Baret Tiyatro Topluluğu ile ilk oyununu geçtiğimiz hafta sonu sergiledi. Tiyatro topluluğuna başından beri emek veren Çukurova Üniversitesi öğrencileri ve aynı zamanda İMO Öğrenci Konseyi üyesi Melike Yıldırım, Çukurova Üniversitesi genç-İMO temsilcisi İbrahim Harun Aydoğan ve 2. Sınıf öğrencisi ve tiyatroda sahne alan oyunculardan Yalçın Abeş ile sahneledikleri “Tek Kişilik Şehir” oyununu ve bu süreci konuştuk.

    Tiyatro topluluğu kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

    Melike Yıldırım: genç-İMO olarak tiyatro topluluğu kurma fikri yaklaşık 2 sene önce ortaya çıkmıştı. Arkadaşlarla sinema-kısa film yapmak istedik ama olmadı ve tiyatro yapmaya karar verdik. 2 sene önce Ulaştırma Kongresi gerçekleştirdik ve orada bir tiyatro hocası ile tanıştık, fikrimizi anlattık ve destek oldu. İMO ile konuştuk ve odamızda kabul etti, destek verdi. Bunun ardından yaklaşık 15 öğrenci ile bir sene tiyatro eğitimi aldık ancak oyun çıkaramadık. Fakat bu sene başında tekrar başladık ancak tam olarak çalışmalara mayıs ayının ikinci yarısından itibaren başladık. Mühendislikte çok kullanılan bir terim vardır, mühendisin amacına ilişkin “En ekonomik şekilde en dayanıklı yapıyı inşa etmek” denir. Bizde bunun gibi ve aynı zamanda kolektif bir çalışmanın sonucu olarak bu oyunu ortaya çıkarmış olduk.

    genç-İMO’da kolektif çalışma bilinci hakimdir. Herkes birbirinden öğrenir ve öğretir. Sadece teknik gezilerden ibaret değil çalışmalarımız ve bu açıdan bu topluluk ile biz bir meşale yaktık. Ve inanıyorum ki bizden sonrakiler de devam ettireceklerdir.

    Sahne ayağı ve oyunu sergileme işi nasıl gerçekleşti?

    Yalçın Abeş: Üç kişi sahnede oyunu sergiledik ama dekorundan teknik işlerine herkes her işi yapıyordu. Benim hep tiyatro hayalim vardı. Üniversite hayatıma kadar hep erteledim. Üniversite başında da kısa film çekmek istedik arkadaşlarla. Bu konu üzerinde konuşurken Sinem (diğer oyuncu) ile karşılaştım ve onun vesilesiyle tiyatro ekibine dahil oldum ve ilk kez sahneye çıktım. Sahnede ilk 10 dakikada ezber söylüyordum sadece. Heyecanlıydım ancak sonra alıştım ve kendimi oyuna verebildim.

    Oyun neyi anlatıyor? Nasıl hazırlandınız bu süreçte?

    Yalçın Abeş: Kadın, adam ve garson karakterleri olmak üzere oyun 3 kişilik. Garson karakterini ben oynuyordum. Behiç Ak tarafından 25 yıl önce yazılan bir oyun ve günümüzü görerek yazılmış diyebilirim. Teknolojinin ne kadar ilerleyeceğini ve tek kişilik şehirleri anlatıyor. Yani kısacası oyun bireyselliği eleştiriyor. Çalışmalarımızı öğrenci evinde, İMO’da, kafede ve son olarak belediyede gerçekleştirdik.  Bu oyunu sergilemeye devam edeceğiz. Başka oyunlar da çıkaracağız. Daha çok kitleye ulaşmak istiyoruz.

    genç-İMO ve tiyatro topluluğunu nasıl anlatırsınız bize? Alışılmışın dışında bir iş yaptınız…

    İbrahim Harun Aydoğan: Tiyatro topluluğunu özellikle çok istiyorduk. ‘Mühendis sanattan anlamaz’ anlayışını kırmak istedik. Amacımız hayatının her alanında toplumcu mühendisler olmak. Düzenlediğimiz kahvaltılarda, halı saha turnuvasında bile bunu uygulamak istiyoruz. Tiyatro, sanata girmek ve eleştiri yapmak için iyi bir araç. İnsanlara ulaşmak için bu yolu kullanmak istedik. Yeri geldi, derslerimizi ekerek çalışmalar yaptık. Oyun tam istediğimiz tarzda bir oyundu. Şehirlerin ‘yalnızlaşmasına’ eleştiriler sunmak istedik. “Ağaçlar, mevsimler ölüyor” bunu anlatmak istedik.

    Oyunun ardından izleyenler çok beğendiğini söyledi, herkesin aklında bir şeyler bıraktık. Amatördük ama amatörlük göze çarpmadı, aksine kolektif bir çalışma olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 100 seyirci ile buluşturduk ilk oyunumuzu.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde 9 işçi işten atıldı
    SONRAKİ HABER

    Panzer davasında yarın karar bekleniyor: Adil ve tarafsız karar verin
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Tarihi buluşma ‘kırılma’nın değil yenilginin işaretini verdi!

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Tartışmanın tek kazananı masadaki saat

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Dağ fare doğurdu!..

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "Yüzyılın anlaşması": Barış değil, işgal planı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sosyalistler 64 Rum Sürgününü ne zaman anacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Başakşehir’den geriye kalan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İYİ-SEN: Suudi Arabistan’da grev yapan inşaat işçilerine polis ateş açtı
    İYİ-SEN: Suudi Arabistan’da grev yapan inşaat işçilerine polis ateş açtı

    İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, Suudi Arabistan’da Baytur inşaat firmasına ait şantiyede hakları için grev yapan işçilere polis tarafından ateş açıldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde 9 işçi işten atıldı
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde 9 işçi işten atıldı

    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde çalışan 9 işçi, kayıtsız gönderileri yok ettikleri iddiasıyla işten atıldı. İşçiler, iddiaların uydurma ve dayanaksız olduğunu söylüyor.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi

    ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin yaptırım tehdidi içeren mektubuna resmi yanıt mektubu 12 gün sonra gönderildi.

    Trabzon'da HES borusu patladı: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
    Trabzon'da HES borusu patladı: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

    Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında bir mahalle sular altında kaldı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtarıldı, kayıp 1 kişi ise aranıyor.

    Panzer Davası’nda karar günü: Adil ve tarafsız karar verin
    Panzer Davası’nda karar günü: Adil ve tarafsız karar verin

    Silopi’de evlerine giren panzer nedeniyle yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlerin ölümüne ilişkin davanın karar duruşması yarın görülecek.

    GÜNCELLENDİ
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar

    Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ile 24 Haziran'da görülmeye başlanacak Gezi davasını konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi

    İGA çalışanı İbrahim Layık'ın, instagram hesabında "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" yazdıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtildi. Ailesi ise iş cinayetinden şüpheleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4

    Sanayi üretimi nisan ayında beklenenden daha fazla bir düşüş göstererek yüzde 4 geriledi.

    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek
    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yu hedef almayı sürdürüyor: Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Herkes yerini haddini bilecek

    GÜNCELLENDİ
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?

    İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak programının ardından tartışılan Sayıştay raporlarına dair detaylar, tarafların açıklamaları ne oldu?

    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"
    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"

    Dersim’de hayvanlarını otlamaya götüren ve günlerdir haber alınmayan Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarına katılanlar, çalışmalarda daha profesyonel ekiplere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok

    Yıldırım ile İmamoğlu’nun ortak yayınında Yıldırım’ın vakıflarla ilgili “Deterjanla yıkayarak mı karar vereceğiz?” yanıtı vakıflara aktarılan büyük paraları yeniden gündeme getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!

    Esenyurt’ta konuştuğumuz pazara giden kadınlar ellerindeki 20 lirayı göstererek isyan etti: Tenceremiz kaynamıyor. 20 lirayla pazara gidiyorum böyle şey olur mu?

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor
    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor

    HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: ‘Tutukluluk esas olmamalıdır’ diyen Erdoğan, benim için ‘Ne tahliyesi ya’ demişti.

    GÜNCELLENDİ
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

    Futboldan men cezası alması sonrası UEFA başkanlığından ayrılan Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?
    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?

    CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Binali Yıldırım’ın İstanbullu 10 milyon seçmene gönderdiği mektupların masraflarını TBMM gündemine taşıdı.

    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı
    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı

    ‘Demokrasi Kazanacak’ kampanyası kapsamında açılan stantta bulunan ‘Bir aşk hikayesi dediler, talan hikayesi çıktı’ yazılı afişe polisler el koydu.

    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat
    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat

    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının ek kuvvet talebine karşılık yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim.

    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir
    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir

    Selahattin Demirtaş’tan İstanbul seçimleri çağrısı: Toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil, çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.

    Berkin Elvan'ın vurulduğu yere ait keşif raporu: Rapor var, tespit yok
    Berkin Elvan'ın vurulduğu yere ait keşif raporu: Rapor var, tespit yok

    Gezi direnişinde yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın vurulduğu yerle ilgili keşif raporunda bilirkişiler “yetersiz” kaldı.

    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm
    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm

    Sabah gazetesi İsmail Küçükkaya’nın İmamoğlu ile ‘gizli’ görüştüğünü iddia etti. Küçükkaya ‘olağan’ görüşmenin Yıldırım’la da yapıldığını söyledi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Haziran 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Haziran 2019 Salı

    Ortak yayın yankıları, Binali Yıldırım'ın "okumadım" dediği Sayıştay raporu, artan işsizlik, ekonomideki son durum ve çok daha fazlası...

    HDP, bölgede bulunan İstanbul seçmenlerinin yol masrafını karşılayacak
    HDP, bölgede bulunan İstanbul seçmenlerinin yol masrafını karşılayacak

    HDP, bölgede bulunup da İstanbul'a gidecek olan İstanbul seçmenlerinin yol masraflarını karşılama kararı aldı.