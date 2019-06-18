10 Ekim katliamında annelerini kaybeden çocukların şimdi de babaları tutuklandı

Ahmet KANBA

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda IŞİD’in canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Fatma Filiz Batur’un eşi Sabri Batur, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 6 aydır cezaevinde.

Hakkında verilen 2 yıl hapis cezası onanan Batur, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Batur’un tutukluluğundan kaynaklı, çocukları Rujin ve İbrahim Halil Alanya’da babaanneleri ile yaşamlarını sürdürüyor. Annelerinin katledilmesinin ardından babalarının da tutuklanmasıyla zor günler geçirmeye başlayan çocuklar, babalarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Babasının serbest bırakılması talebiyle Adalet Bakanlığına mektup yazan Rujin Batur, mektubunda “Annemin yokluğuna daha yeni yeni alışmış iken, babam Sabri Batur gözaltına alındı” dedi. Babasının tutuklanmasıyla daha büyük bir yük ve sorumluluk altına girdiğini kaydeden Rujin, ailesi ile birlikte yaşadıkları evin kirasını ödeyemedikleri için evi boşaltmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bütün hatıralarımızın yaşandığı eşyalarımız yok oldu” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“BABAMIZI YANIMIZDA İSTİYORUZ”

MA’ya konuşan Rujin, tek isteğinin babasının serbest bırakılması olduğunu söyleyerek “Zaten annemizi geri getiremeyeceğiz ama en azından babamızın yanında olmasını istiyoruz. Sosyal medyada paylaştığı bir şey için tutuklanmasını doğru bulmuyorum” dedi. (Antalya/MA)