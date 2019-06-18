HDP, bölgede bulunan İstanbul seçmenlerinin yol masrafını karşılayacak

HDP, bölgede bulunan İstanbul seçmenlerini sandığa taşımak amacıyla kampanya başlattı. HDP'li yönetici Edip Binbir, bölgede bulunan İstanbul seçmenlerinin il ve ilçe örgütlerine başvurmaya çağırdı.



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yenilenmesine karar verdiği 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerine sayılı günler kaldı. Tüm siyasi partiler çıkarma yaptığı İstanbul’da seçim çalışmaları aralıksız sürüyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP), başlattığı kampanyayla bölgede bulunan İstanbul seçmenini sandığa taşıyacak. Kampanyaya ilişkin konuşan HDP Diyarbakır İl Yöneticisi Edip Binbir, partisinin 31 Mart politikalarının 23 Haziran'da da sürdüğünü söyledi.

HDP YOL MASRAFLARINI KARŞILIYOR

HDP seçmenlerinin AKP-MHP ittifakının geriletilmesi için demokrasiden yana oy kullanacağını ifade eden Binbir, İstanbul'da ikamet eden tüm HDP'lilerin de oy kullanması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda hem Ramazan Bayramı hem de yaz tatili olması nedeniyle Diyarbakır'a gelen İstanbul seçmenlerine dönük çalışma yürüttüklerini kaydeden Binbir, seçmenlerden Pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmalarını talep etti. Partisinin aldığı karar doğrultusunda bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul'a gidecek olan seçmenlerin yol masraflarını karşılayacakları bilgisini veren Binbir, bunun için seçmenlerin HDP il ve ilçe örgütlerine başvurması gerektiğini söyledi. (Diyarbakır/MA)