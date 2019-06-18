18 Haziran 2019 08:40

Hakkari’de gösteri ve eylem yasağı bir ay daha uzatıldı

Hakkari Valiliği, daha önce aldığı kararla kentteki eylem ve etkinliklerin yasaklama kararını bir ay daha uzattı.

Hakkari’de gösteri ve eylem yasağı bir ay daha uzatıldı

Fotoğraf: DHA

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    Hakkari Valiliği, daha önce aldığı kararla kentteki eylem ve etkinliklerin yasaklama kararını bir ay daha uzattı.

    Hakkari Valiliği yaptığı yazılı açıklamada daha önce defalarca uzatılan kentteki eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kararını bir ay daha uzattı. Valilik açıklamasında şunları belirtti. “Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl Merkezi, Dış İlçelerinde ve Jandarma Sorumluluk Bölgeleri dahil)  18/06/2019 tarihi saat:00.00’dan 17/07/2019 tarihi saat:23.59’a kadar otuz (30) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır." (HAKKARİ)

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