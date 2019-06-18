Çin’deki depremde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!

Esenyurt’ta konuştuğumuz pazara giden kadınlar ellerindeki 20 lirayı göstererek isyan etti: Tenceremiz kaynamıyor. 20 lirayla pazara gidiyorum böyle şey olur mu?