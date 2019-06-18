Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde tuzakla yapılan kuş katliamı tepki topluyor

Ökkeş NERGİZ

Osmaniye

Osmaniye kuş cennetinde tuzak kurularak kuşlar katlediliyor. Ve kuşlar yakalanarak götürülüp satılıyor. Kuşların çiftleştiği, kuluçkaya yattığı veya yavrularını beslediği döneme denk getirilerek kuş katliamı halk arasında tepkilere neden oluyor.

Eski Kırmıtlı Belediye Başkanı ve Doğa Fotoğrafçısı Ali Murtaza Doğan, Kastabala içerisinde nesli tehlike altında olan kuşların barındığı alana kurulan tuzaklara tepki göstererek şunları söyledi: "Yalı kuşu, çapkın, yedi tür balıkçı, birçok ötücü ve su kuşlarını barındıran bir bölge. Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde yaz ve kış göçmenleri olarak toplam 236’e yakın kuş türü bulunuyor. Kuş katliamı göz ardı edilemez. Evrensel gazetesi aracılığı ile yetkililere sesleniyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Osmaniye Valiliği bu katliamı yapanlara dur desin. Gerekli işlemler yapılsın."