Yıldırım "oylar çalındı" iddiasını sürdürdü: Neden üzerinize alınıyorsunuz?

AKP'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta oylar çalındı" iddiasını sürdürerek yine CHP'yi hedef aldı. "Çalındı deyince ses CHP'den geliyor. Demek ki bir şey var. Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder" ifadelerini kullandı. Yıldırım, 28 Mayıs'ta katıldığı bir programda "Çaldılar demeye mecburdum" demişti.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Samsun Dernekleri ve Federasyonunu ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder." ifadelerini kullandı.

"31 MART'TA BU İŞİN BİTMESİ GEREKİYORDU"

31 Mart'ta bir yol kazası yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"23 Haziran'dan sonra karneye bakacağız yani karne ortada ama 24'ünde bir de yakından görelim. Samsun her zaman bizim göğsümüzü kabarttı ve hep yanımızda oldu. İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul demek Karadeniz demektir. İstanbul demek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve 780 bin kilometrekare vatan toprağında, 82 milyon vatan evladı demektir. Bayrak, toprak derdi olan, devlet ve millet derdi olan herkes bu davanın neferidir. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ittifaktır. Bunun izahı bayrağı ve toprağıyla, milletiyle ve devletiyle kavgası olmayan herkesin bir araya geleceği bir ittifaktır. Biz asla bölücü terör örgütleriyle, ne FETÖ ile ne de PKK ile iş tutmayız. Bizim yolumuz, muasır medeniyetler yoludur. Ülkemizi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile muasır medeniyetler ötesine taşımak için bu kutlu yolculuğa çıktık, Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

"ÇALDILAR DEMEYE MECBURDUM" DEMİŞTİ

Yıldırım, 28 Mayıs tarihinde Fox TV yayımlanan Çalar Saat programına katılmış, burada "Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım." ifadelerini kullanmıştı. Küçükkaya'nın "Yani halk diliyle mi öyle dediniz?" sözlerine ise "Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum" demişti. (HABER MERKEZİ)

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Yıldırım: "Çaldılar" demeye mecburdum, algı operasyonu yapıldı