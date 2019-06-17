17 Haziran 2019 19:13
Son Güncellenme Tarihi: 17 Haziran 2019 19:25

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü

Mısır’ın 2013 yılında askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda yaşamını yitirdi.

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Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü

Muhammed Mursi | Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

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    Mısır Devlet Televizyonu, 2013'teki askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

    Ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek’in halk ayaklanması sonrası devrilmesinin ardından düzenlenen ilk seçimlerle 2012’de cumhurbaşkanlığına getirilen Mursi çok sayıda davada yargılanmış ve “terör suçlarından” ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mursi hakkında verilen idam kararı ise bozulmuştu.

    2012’de göreve geldikten sonra halkın Mübarek’e karşı ayaklanmasına neden olan baskıcı rejimi bu kez Müslüman Kardeşler adına sürdürmekle suçlanan ve kısa sürede kendisi de kitlesel eylemlerle karşılaşan Mursi, ordunun halk hareketini bertaraf eden darbesiyle koltuktan indirilmiş ve tutuklanmıştı.

    MISIR'DA ALARM DURUMU İLAN EDİLDİ

    Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

    İçişleri Bakanlığı, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı. Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı.

    Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve "terörist" unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan "C" planını devreye soktu.

    MURSİ'NİN OĞLU: ALLAH'IN HUZURUNDA BULUŞACAĞIZ

    Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından en büyük oğlu Ahmed, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız" ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞEHİT MURSİ'YE RAHMET DİLİYORUM

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

    Erdoğan ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

    AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: MAHKEME SALONUNDA ŞEHİT OLDU

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını herşeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman" ifadelerini kullandı.

    DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: HATIRASI GÖNÜLLERİMİZDEN SİLİNMEYECEK

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin ölümünün ardından Twitter paylaşımında "Darbe O’nu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    (DIŞ HABERLER)

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