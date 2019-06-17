HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "bir süredir yaşadığı sağlık sorunları" nedeniyle ameliyat oldu. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada Buldan'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarılırken, Buldan'ın sağlık sorunuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmuştur. İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında Sayın Buldan’ın sağlık durumu iyidir. Buldan, ameliyat sonrası Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli, İstanbul’da bulunan milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimiz tarafından ziyaret edilmiştir." (HABER MERKEZİ)