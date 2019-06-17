17 Haziran 2019 18:36

Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

AKP'nin torba kanun teklifine göre, 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi ise 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

Fotoğraf: İhsan Dörtkardeş/DHA

    • Paylaş

    İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kadroya atanması için zorunlu hizmet sürelerini düşüren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu.

    AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve 652 Sayılı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumları tespit edeceği esaslara göre denetlerken, teklifle denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

    AA'nın haberine göre, öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

    69 AYA ÇIKARILACAK

    Ayrıca teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlenecek. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

    İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

    DİYANET PERSONELİNİN KADROLU OLMASI İÇİN

    Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre 3 yıla indiriliyor. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

    OSB'LER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇABİLECEK

    Teklifle eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi iddiasıyla "çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu" olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.

    Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

    Özel eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda da cezai yaptırım uygulanacak.

    Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" olması şartı aranacak.

    Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.

    "EK ÖDEME UYGULAMASI 2021'E KADAR SÜRECEK"

    ÖSYM'de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere ödenen ancak sona eren ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021'e kadar devam edecek. Ek ödeme tutarı, 40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça, sadece "Türkiye Cumhuriyeti" vatandaşları için ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.

    Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor. (HABER MERKEZİ)

    Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor, Eğitim Sen “72 ay olmalı” diyor

    Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor, Eğitim Sen “72 ay olmalı” diyor

    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı

    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı

    100 bin öğretmen açığı var, Bakan "Atama yok" diyor!

    100 bin öğretmen açığı var, Bakan "Atama yok" diyor!

    Bakanlık sözleşmeli öğretmenden vazgeçmiyor

    Bakanlık sözleşmeli öğretmenden vazgeçmiyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AEL Kömür İşletmesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Tartışmanın tek kazananı masadaki saat

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İstanbul'da seçim Akdeniz'de petrol

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brasilgate

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Bilecen emmiler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı
    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı

    Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı canlı yayında, Sayıştay raporlarının referans gösterilmesinin ardından başlayan tartışmaya dair İmamoğlu açıklama yaptı ve raporları paylaştı.

    Suudi Arabistan'da Baytur firmasının şantiyesinde çalışan işçiler greve çıktı
    Suudi Arabistan'da Baytur firmasının şantiyesinde çalışan işçiler greve çıktı

    Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firmasına ait şantiyede çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve ücretlerin ödenmemesi sebebiyle greve çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü
    Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü

    Mısır’ın 2013 yılında askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda yaşamını yitirdi.

    Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor
    Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

    AKP'nin torba kanun teklifine göre, 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi ise 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili tutuklanmalı
    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili tutuklanmalı

    Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde Doktor Ç.B’ye cinsel saldırıda bulunan ve tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin resen tahliye edilmesine Ç.B'nin avukatı ve öğrenciler tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kayyum müdür olarak atanan polisin cinsel saldırısını "basit"e aldılar
    Kayyum müdür olarak atanan polisin cinsel saldırısını "basit"e aldılar

    Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışanlara cinsel saldırıda bulunan ve fuhşa sürüklemeye çalışan kayyum müdür hakkında hazırlanan iddianamede suç "basit cinsel saldırı" olarak yer aldı.

    Seçim bütçe açığını patlattı: İlk 5 ayın bütçe açığı 66,5 milyar TL oldu
    Seçim bütçe açığını patlattı: İlk 5 ayın bütçe açığı 66,5 milyar TL oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayında bütçenin 12,1 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Yılın ilk 5 ayındaki bütçe açığı ise 66,5 milyar TL’ye ulaştı.

    Adana Salih Tekstil işçileri alacaklarını istiyor
    Adana Salih Tekstil işçileri alacaklarını istiyor

    Adana'da bulunan Salih Tekstil fabrikasında bir aydır çalışmayan ve ücretleri ödenmeyen işçiler, alacaklarının ve kıdem tazminatlarının ödenmesini istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Bursaspor Kulübünün 3 tesisinde borç yüzünden elektrik kesildi
    Bursaspor Kulübünün 3 tesisinde borç yüzünden elektrik kesildi
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı
    Eğitim Sen: Eğitim sistemi bu yıl da sınıfta kaldı

    Eğitim Sen 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimin durumunu değerlendiren rapor hazırladı.

    GÜNCELLENDİ
    ‘İlahi iktidar’ terledi ama program daha iyi yönetilebilirdi
    ‘İlahi iktidar’ terledi ama program daha iyi yönetilebilirdi

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, yoğun ilgi gösterilen ortak yayını Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve İsmail Küçükkaya açısından değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Yorgun burjuva siyasetçinin 'yıkılmadım ayaktayım' çabasını gördük
    Bayhan: Yorgun burjuva siyasetçinin 'yıkılmadım ayaktayım' çabasını gördük

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını değerlendirdi.

    TTB, 70. Büyük Kongresine gidiyor: Adalet talebi olan tüm kesimler davetli
    TTB, 70. Büyük Kongresine gidiyor: Adalet talebi olan tüm kesimler davetli

    70. Büyük Kongresine hazırlanan TTB’nin Başkanı Sinan Adıyaman, kongreyi adaletten söz etmenin olanağının kalmadığı, hekimlere gözdağı verilmek istenen bir dönemde gerçekleştireceklerini vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik arttı | TÜİK: İşsizlik mart döneminde 14,1’e yükseldi
    İşsizlik arttı | TÜİK: İşsizlik mart döneminde 14,1’e yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, üç aylık dönemi kapsayan işsizlik rakamı 4 puan artışla yüzde 14,1’e yükseldi. DİSK-AR ise "gerçek işsiz" sayısının 7 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.

    Şule Çet davasında sanıklar keşfe "güvenlik gerekçesi"yle getirilmedi
    Şule Çet davasında sanıklar keşfe "güvenlik gerekçesi"yle getirilmedi

    Şule Çet Davası'nda, cinayetin gerçekleştiği Yelken Plaza'da keşif yapıldı. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akant, "güvenlik gerekçesi" ile olay yerine getirilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    14 maddede Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınından öne çıkanlar
    14 maddede Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınından öne çıkanlar

    23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki açık oturum, 17 yıl sonra Türkiye siyaset sahnesinde bir ilk oldu. Peki yayından öne çıkanlar nelerdi?

    Eğitim Sen: Boş söz değil sorunlarımıza çözüm bekliyoruz
    Eğitim Sen: Boş söz değil sorunlarımıza çözüm bekliyoruz

    Öğretmenler için seminer dönemi Bakan Ziya Selçuk’un konuşması ile başladı. Eğitim Sen “Boş söz değil sorunlarımıza çözüm bekliyoruz.”

    GÜNCELLENDİ
    Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı: 12 ölü
    Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı: 12 ölü

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kişi kurtarılırken, 12 mülteci hayatını kaybetti.

    Merkez Bankası’ndan bankalara para desteği
    Merkez Bankası’ndan bankalara para desteği

    Merkez Bankası, Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılacağını açıkladı.

    Erdoğan’dan ihracatçılara kıyak: Kambiyo vergisi muafiyeti Resmi Gazete'de
    Erdoğan’dan ihracatçılara kıyak: Kambiyo vergisi muafiyeti Resmi Gazete'de

    Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.

    İmamoğlu-Yıldırım karşılaşmasında 'FETÖ' gerilimi
    İmamoğlu-Yıldırım karşılaşmasında 'FETÖ' gerilimi

    İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu ile katıldığı programda FETÖ ile ilişkisi olmadığını iddia etti; sosyal medyaya geçmişten videolar düştü.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "Temiz dernekler" vurgusu yaptı, TÜRGEV "Özür dile" dedi
    Ekrem İmamoğlu "Temiz dernekler" vurgusu yaptı, TÜRGEV "Özür dile" dedi

    Ortak yayında CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, "Temiz derneklerle vakıflarla işbirliği yaparsınız" dedi, TÜRGEV'den yanıt geldi: Sayın CHP adayını vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz.

    Binali Yıldırım, ‘İstanbul’ diye İzmir’in verilerini mi anlattı?
    Binali Yıldırım, ‘İstanbul’ diye İzmir’in verilerini mi anlattı?

    Binali Yıldırım'ın ortak yayında İstanbul'la ilgili konuşurken İzmir'e ilişkin kanalizasyon verilerini kullandığı iddia edildi.

    Canan Kaftancıoğlu: Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?
    Canan Kaftancıoğlu: Verilerin yedeklenmesi neden birilerini korkuttu?

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hükümetin İBB’de verilerin yedeklenmesine ilişkin tepkilerine yanıt verdi.

    Üniversitelerde tacize karşı mekanizmalar ve YÖK’ün tutum belgesi
    Üniversitelerde tacize karşı mekanizmalar ve YÖK’ün tutum belgesi

    Üniversitelerde yalnızca 16 tane ‘cinsel tacizi önleme birimi’ var. Bu birimlerin olmadığı üniversitelerde öğrenciler destek bulamıyor.