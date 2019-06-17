AEL Kömür İşletmesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Maraş'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan işçi Hasan Karpuz (33) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, AEL Kömür İşletmesindeki bant yollarında işçi olarak çalışan Hasan Karpuz (33) görev yaptığı bölümün 52. tahrik kısmında yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Karpuz, diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yeri ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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