Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz’da başlıyor

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayacak festivale Bolşoy Tiyatrosu ilk kez katılacak. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 14 Temmuz’a kadar sürecek. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz’da sahneleyeceği "Turandot" operasıyla başlayacak. Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü, 2 Temmuz’da Koreli solist Lilla Lee, 3 Temmuz’da ise Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek.

YUNUS EMRE OPERA SAHNESİ'NDE

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, Tenor Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu “Troya Epik Operası” 6 ve 7 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.

Halk Ozanı Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak Ahmet Adnan Saygun’un bestesi “Yunus Emre Oratoryosu” 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilecek.

Saygun’un, araştırmaları sonrasında Yunus Emre’nin dizelerinin üzerine bestelediği, ilk yerli Türk oratoryosu, Uğur Seyrek’in koreografisiyle ilk kez dans eşliğinde sunulacak.

RUSYA RÜZGARI ESECEK

Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin yer alacağı, 13 ve 14 Temmuz’da düzenlenecek “Bolşoy Solistleri Gala Konseri”nde, zengin repertuvarla sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak. Konserde, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzosoprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky, sevilen ve bilinen ünlü operalardan arya ile düetler seslendirecek. Seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman’ın Masalları, Turandot ve La Traviata yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)