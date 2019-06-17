İran: Uranyum kısıtlamasını 27 Haziran'da aşacağız

Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015’te uluslararası nükleer anlaşmasıyla belirlenen limiti 27 Haziran’da aşacağını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi, İran resmi televizyonuna yaptığı açıklamada haziran ayı sona ermeden düşük zenginlikli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı. Avrupalı ülkelere seslenen Kamalvandi, ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran’a yardım için harekete geçmelerini istedi. Buna göre İran, nükleer programına ilişkin imzalanan ‘Ortak geniş aksiyon planında’ (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) belirlenen uranyum stok seviyesini aşacak.

"SÜREÇ 10 GÜN SÜRECEK"

Arak Nükleer Tesisi’nde konuşan Kamalvandi, "Bugün 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aşmaya başlayacağız. Süreç 10 gün sürecek. Bir diğer deyişle, bu sınırı 27 Haziran itibariyle aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

AB SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

ABD’nin 2018’de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran’a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra anlaşmaya taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran’ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran’ın tepkisine yol açmıştı. (DIŞ HABERLER)

ABD’DEN İRAN’A YENİ SUÇLAMA

ABD Umman Körfezi’nde iki petrol tankerindeki patlamalardan sorumlu tuttuğu İran’ı, patlamaların ardından gözlem uçuşu yapan bir Amerikan insansız hava aracını da düşürmeye çalışmakla suçladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ı, saldırının ardından Japon tankeri Kokuka Courageous’a yönelik gözlem uçuşunu engellemek için, Amerikan insansız hava aracı MQ-9 Reaper’ı karadan havaya füze ile vurarak düşürmeye teşebbüsle suçladı.

Ancak teşebbüsün başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir güzergah. On yıllardır süregelen bölgesel gerilimlerin de merkezi. Suudi Arabistan geçen ay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarındaki iki Suudi petrol tankerine "sabotaj" düzenlendiğini öne sürmüştü. (DIŞ HABERLER)

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