Ankara Üniversitesi öğrencileri: Cinsel saldırı faili Hasan Bilgili tutuklanmalı

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde Ç.B’ye yönelik cinsel saldırı suçundan tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili, resen tahliye edildi. Ç.B’nin avukatı Aslı Arıhan, kararın itiraz yolunun kapalı olduğunu söyleyerek Bilgili’nin tekrar tutuklanması için dilekçe vereceklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, 3 Nisan’da özel kliniği VCOM’da çalışan Doktor Ç.B’yi şiddete maruz bıraktıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Mağdur kadının şikâyeti üzerine 7 Nisan günü gözaltına alınan Bilgili, sevk edildiği Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"EMEKLİLİKLE İLGİLİ DİLEKÇE VERDİ"

Cinsel saldırı faili Bilgili, 22 Mayıs’ta tahliye edildi. Ç.B’nin avukatı Aslı Arıhan da, Bilgili’nin resen tahliye edildiği bilgisini verdi ve tahliye şeklinin hukukta çok uygulanmayan bir tahliye olduğunu ifade etti. Arıhan, bu yüzden tahliye kararına karşı itiraz yolunun olmadığını söyledi.

Arıhan, Bilgili’nin tahliye olduktan sonra emeklilikle ilgili Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bir dilekçe verdiğini ancak dilekçenin henüz kabul edilmediğini ifade etti. Tahliye kararının ardından rektörlükle görüştüklerini dile getiren Arıhan, “Hasan Bilgili’yi okullarında istemediklerini söylediler. Bilgili’nin devam eden soruşturması var ama hakkında verilen bir ceza olmadığından, bir hukuk kurumu olan rektörlüğün ‘dilekçeyi almam’ diye bir durumu olamaz. Ama onaylayıp onaylamama durumuna göre değerlendirmemiz gerekecek. Rektörlükle bu konu bağlamında görüşeceğim” diye konuştu.

"SAVCININ ŞİKAYETİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kadın örgütleri ve odaların Ç.B’nin arkasında olduğuna vurgu yapan Arıhan, Bilgili ile ilgili fail odaklı yayınların yapılması gerektiğini belirtti. Arıhan, “Cinsel saldırı çok hassas bir konu. Hasan Bilgili dosyası olarak bilinmesini istiyoruz. İki tane suç ortağı daha var. Onlarla ilgili bir şikâyet daha vardı. O şikayetlerin de takibini yapacağız. Tekrar tutuklanmasıyla talebiyle ilgili dilekçe vereceğiz. Ayrıca gerekirse savcının da şikayetini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"VCOM MACO OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"

Ankara Üniversitesi öğrencilerinden Esma Çağlak da öğrencilerin fakülte içerisinde başka birçok taciz olaylarına da şahit olduklarını ama not kaygılarından dolayı dile getirmediklerini belirtti. Çağlak, Bilgili’nin özel kliniği olan VCOM Veteriner Kliniği’nin adının MACO olarak değiştirildiğini ve hâlâ işletildiğini de söyledi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Üniversite öğrencileri olarak adaletin yerini bulup Bilgili’nin tekrar tutuklanması ve meslekten ihraç edilmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Çağlak, “Tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak dolaşmaması için herkesi bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, sosyal medyada, 19 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önünde “Tecavüzü aklamanıza izin vermeyeceğiz” sloganıyla eylem yapacaklarını duyurdu. (Ankara/MA)