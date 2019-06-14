Kayyum müdür olarak atanan polisin cinsel saldırısını "basit"e aldılar

Kayyum döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesinde müdür olarak görevlendirilen Polis Memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı "kadroya almak" karşılığında fuhşa zorlamasına ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık, mağdurların şikayetleri ve anlatımlarına rağmen Uysaler’in “basit cinsel saldırı” suçuyla yargılanmasını istedi.

Kayyum döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Kent AŞ.'ye geçici görevlendirme ile İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan polis memuru Ercan Uysaler'in (47), kadroya alma karşılığında kadın çalışan D.S.'yi fuhuşa sürüklemeye çalıştığı bir süre önce ortaya çıkmıştı. D.S, bunun üzerine polis Uysaler hakkında şikayette bulunmuş, ancak kimi nedenlerden dolayı şikayetini geri çekmişti. Mardin'deki kadın örgütleri de polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal'ın haberine göre, D.S'nin şikayeti sonrası soruşturmayı devam ettiren Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianame hazırladı. Başsavcılığın, "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul eden Mardin 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Ekim 2019 tarihine duruşma günü verdi.

D.S. CİNSEL SALDIRIYI ANLATTI

İddianamenin detaylarında kadın çalışan D.S'nin ifadelerine yer verildi. D.S, ifadesinde Polis Memuru Ercan Uysaler’in kendisini sürekli mesaiye bırakmaya çalıştığını ve mesaiye kaldığında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. D.S, Uysaler'e işaret ettiği ifadesinin bazı bölümlerinde şunları aktardı: Beni daimi kadrolu işe almak istediğini, benim de bunun karşılığında ne kadar ödün verebileceğimi sordu. Daha sonra beni işe aldırırsa 3 bin TL maaş alacağımı, kendisinin de bin-2 bin TL bana yardımda bulunacağını, bana hediyeler alacağını... söyledi.

Uysaler’in teklifini reddetmesine rağmen kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini de aktaran D.S, odadan kaçarak kurtulduğunu ekledi.

D.S'nin şikayeti sonrası Uysaler'den alınan ifade de iddianamede yer aldı. Uysaler, ses kayıtları ile oynandığını iddia ederek, kayıtların kendisine şantaj yapılmak amacıyla hazırlandığını öne sürdü. İfadesinde cinsiyetçi kavramlar kullanan Uysaler, suçlamaları reddetti.

SAVCILIK SUÇU "BASİT"E ALDI!

İddianamenin devamında ise, savcılık Uysaler’in savunmalarında olayı mesai saatlerinde gerçekleşmiş gibi anlattığını ve bu nedenle beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Eylemin cinsel saldırı olduğuna yer veren savcılık, Uysaler’in eyleminin “Yürüttüğü kamu hizmetinin kendisine sağlamış olduğu astlık-üstlük ilişkisinin verdiği yetkiyi kullanarak, birden fazla yaşandığına” dikkat çekti. Savcılık, Uysaler'in savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna kanaat getirerek, “basit cinsel saldırı” iddiası ile yargılanmasını istedi.

Öte yandan, hazırlanan iddianameye rağmen Uysaler'in halen Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak bir ilçede çalıştığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)