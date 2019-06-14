Zonguldak’ta sürgün edilen Öğretmen Murat Durmuş'a destek

Zongulda Merkez Fener Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Sen üyesi Murat Durmuş’un Çankırı’ya sürgün edilmesi, okul önünde yapılan eylemle protesto edildi. Eyleme Fener Anadolu Lisesi öğretmenlerinin yanı sıra farklı okullardan öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ile Zonguldak Demokrasi Platformu ve GMİS temsilcileri de katıldı.

Eylemde konuşan Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, sürgün kararının durdurulmasını isteyerek “Ülke genelinde eğitimde siyasal kadrolaşma organize bir şekilde sürüyor. Özellikle sendikamız üyelerine yönelik çeşitli saldırı ve ihraç, açığa alma, sürgün tehdtileri devam ediyor” dedi.

"BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN"

Fotoğraf: Evrensel

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Murat Durmuş’un İslamiyet öncesi ve sonrası Türk edebiyatı ile ilgili değişiklikleri öğrencilerine anlattığı ve öğrencilerinden karşılaştırmalı yorum beklediği için CİMER’e şikayet edildiğini ve ardından kademe ilerleme cezası aldığını anlatan Yılmaz “Bu da yetmiyormuş gibi bir arkadaşımız sürgün edildi” dedi. Şikayeti gerçekleştirdiği söylenen öğrencilere de seslenen Yılmaz, "Yaptığınız hatadan vazgeçin, bu yanlışın parçası olmayın" diye konuştu. Yetkililere seslenen Yılmaz “Henüz çok geç değildir. Bu suça ortak olmayın. Fener Lisesinin çimentosu olan Murat Durmuş’u okulundan, arkadaşlarından, öğrencilerinden ve Zonguldak’tan koparmayın” dedi.

VALİYE 306 DİLEKÇE VERİLDİ

Açıklama sonrasında Zonguldak Valisi ile görüşen Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Selahattin Temiz, Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı ile okul öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan bir grup, öğrencilerin yarım saat içinde topladığı 306 dilekçeyi Vali Erdoğan Bektaş'a verdi. Heyet, Murat Durmuş hakkında verilen sürgün kararının iptal edilmesini istedi. (Zonguldak/EVRENSEL)