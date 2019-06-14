Öykü Arin'in annesinden "mutlu son" imza kampanyası

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) annesinden aldığı yarı uyumlu nakil tutmayınca, geçen hafta babadan yarı uyumlu nakil yapıldı. Öykü Arin'e kök hücre kampanyaları da devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için "Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı" imza kampanyasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

İzmir'de löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesinde tedaviye alındı. 18 Nisan'da Öykü Arin'e annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 28 Mayıs'ta, naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı anlaşılacak.

Yüzde 100 uyumlu nakil için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyaları halen devam ediyor. 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada Öykü Arin ile kalan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. 100 binin üzerinde kök hücre bağışı numunelerin araştırılması çağrısında bulunan Yazıcı, "Sağlık Bakanlığı: Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı imza kampanyası: Öyküleri ve gülücükleri bitmesin. Kampanyaya imza ver" paylaşımını yaptı.

Kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık 1700 hasta için incelenmeyi bekleyen 100.000’e yakın kan örneği bulunduğuna dikkat çekilen kampanya kapsamında "HLA taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları/teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulması, yurt dışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması, ve TÜRKÖK ’e yapılacak ilave personel/makine desteği ile daha hızlı HLA taramaları yapılması talep edildi.

"Öykü Arin’e Umut Ol Gönüllüleri”nin başlattığı imza kampanyasının çağrı metninde şu ifadeler kullanıldı: "Sadece Öykü değil birçok lösemili çocuğa/hastaya elimizden gelen desteği fazlasıyla sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Bu durumu ve taleplerimizi imzalarımız eşliğinde yetkililere iletmek istiyoruz. Siz de bir imza atarak Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut olun." (Antalya/DHA)

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