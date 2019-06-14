Öğrenciler karnelerini alıyor | 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. Öğrenciler, okulların açılacağı 16 Eylül 2019 tarihine kadar 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

"Benim için tatil demek" başlığıyla Bakanlığın ve Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öğrenciler kendileri için tatilin ne anlama geldiğini aktardı.

İyi tatiller kuzularım... pic.twitter.com/fFhPHpwqGj — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 14 Haziran 2019

EĞİTİM SEN: EĞİTİM SİSTEMİ BU YIL DA SINIFTA KALDI

Eğitim Sen, 2018-2019 eğitim öğretim yılını değerlendirdiği raporunda, eğitimdeki sorunların çözümü noktasında Türkiye'nin yine sınıfta kaldığını belirtti. Raporda, eğitimin ihtiyaçlarını değil kendi ihtiyaçlarını gözeten iktidarın, öğrencilerin ilk tercihleri anadolu ve fen liseleri olmasına rağmen daha fazla imam hatip okulu açmaktan vazgeçmediğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca okulların yüzde 87’sinde spor salonu, yüzde 61’inde de kütüphane bile bulunmadığı belirtildi.

ANNE-BABALARA UYARI: KARNE BAŞARISINA ODAKLANMAYIN

Fotoğraf: Mehmet Çetin/AA

Demirören Haber Ajansına konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan, karne alan öğrencilerin tatili ağırlıklı olarak doğayla iç içe, açık alanlarda gerçekleştirilen aktivitelerle değerlendirmesinin çok daha faydalı olacağını belirtti.

Çapan, başarının okuldaki akademik başarı ile sınırlandırılamayacak kadar geniş kapsamlı bir kavram olduğunu vurgulayarak "Karne sonuç odaklı bir göstergedir, süreci ölçemez. Arkadaşlarıyla okulda deneyimledikleri tüm etkinlikler, kütüphane çalışmaları, geziler sırasında edinilen deneyimlerin sonuçları karnelerde yer almaz. Bu yüzden ailelere karne başarısına odaklanmamalarını öneriyoruz” dedi

"TATİLİ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇİRİN"

Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Dr. Aylin Sözer Çapan, ideal yaz tatilinin çocuğun ailesiyle birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğu, kışın yapamadığı faaliyetlerin yer aldığı bir süreç olduğunu, aksi takdirde tatilde bilgisayar ya da tablet kullanma özgürlüğüne sahip olup anne-babasıyla vakit geçiremeyen çocukların da tatilden zevk almayacaklarını belirtti.