14 Haziran 2019 11:50

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla cezaevine giren Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın gece yarısı tahliye edildiği öğrenildi.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi

Fotoğraf: Yavuz Selim Demirağ / Twitter

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    "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında verilen 11 ay hapis cezası nedeniyle 13 Haziran'da cezaevine giren Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi. 

    Yeniçağ gazetesinden Fatma Gül ve Fatih Ergin'in haberine göre, 13 Haziran'da cezaevine giren Gazeteci Yavuz Selim Demirağ denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Demirağ, "Normal koşullarda kurul toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar" dedi.

    "SEÇİMİ KAYBETMEKTEN KORKTULAR"

    Tahliyesinde seçim sürecinin etkili olduğunu belirten Demirağ, "Medyanın gücü etkili oldu. Sosyal medyadan ve medyadan gelen tepkiler gözlerini korkuttu sanırım. Gece yarısı bir kurul oluşturdular ve denetimli serbestlik ile çıkabilirsiniz dediler. Bakanlığın talimatıyla çıkarıldığımı düşünüyorum. Kolay kolay çıkarmazlar normal şartlarda. Zannediyorum İstanbul seçimlerinde kaybetmekten korktular." dedi. Bu durumun kendisini yıldırmayacağını da dile getiren Demirağ, "Her şey çok güzel olacak. Normal şartlarda bir yazacaksam şimdi beş yazacağım. On konuşacaksam yüz konuşacağım" ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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