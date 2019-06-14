Samsun Atakum Belediyesinde AKP döneminde 37 buçuk ton lop et alınmış

Samsun Atakum Belediyesinin AKP idaresinde olduğu önceki dönemde, belediyeye ait olan Atakum İmar İnşaat Şirketinin 1 milyon 628 bin 625 lira ödeyerek 37 buçuk ton lop et aldığı belirlendi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı seçilen CHP’li Cemil Deveci'nin belediyenin hesaplarında inceleme başlatması sonrasında belediyeye ait Atakum İmar İnşaat Şirketi'nin seçimden önce 1 milyon 628 bin 625 lira ödeyerek 37,5 ton lop et alımı yaptığı belirledi. İnceleme sonrası hazırlanan raporda, lop etlerin nakliye faturası olmadığı, bu kadar eti depolayabilecek soğuk hava deposunun da bulunmadığı belirtildi. Yapılan fiili stok sayımında ise şirketin stoklarında hiç et bulunmadığı tespit edildi. Kayıp 37 buçuk ton etin 2 ay içerisinde akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

CHP'li Cemil Deveci, 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Atakum Belediye Başkanı seçilerek görevi AKP’li İsak Taşçı’dan devralmıştı. Cemil Deveci'nin başlattığı incelemelerde, 3 tesisin sözleşmesiz olarak belediye kasasına tek kuruş girmeden üçüncü şahıslara verilerek işletildiği tespit edilmiş, bu gelişmelerin ardından tesislere el konulmuştu.

37 BUÇUK TON ET STOKLARDA GÖZÜKMÜYOR

Atakum Belediyesinin AKP idaresinde olduğu dönemde, belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat Şirketinin 2 Şubat 2019 - 26 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece bir firmadan toplam 37 buçuk ton lop et alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketin, et alımı karşılığında firmaya 1 milyon 628 bin lira fatura kestiği de belirtildi.

CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye sunulan raporda, “Söz konusu firmadan yapılan alışlara ilişkin nakliye bakımından nakliye faturası veya taşıma irsaliyesi bulunmadığı, şirketin söz konusu eti depolayabilecek soğuk hava deposunun bulunmadığı, 8 Nisan 2019 tarihinde yapılan fiili stok sayımında şirket stoklarında hiç et bulunmadığı tespit edilmiş olup 2 ay gibi kısa bir sürede 37 buçuk ton etin tüketilmesinin iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği, şirketin söz konusu et alımlarının olduğu 01.01.2019-31.03.2019 dönemini kapsayan 3 aylık sürede tüm yemek, gıda ve benzeri satış hasılatları toplamının 1.064.197,68 TL olmasına karşın 1.628.625 TL tutarındaki etin tamamının tüketilmiş olunmasının iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği tespit edilmiştir” denildi.

SÖZ KONUSU ALIMI YAPAN ŞİRKET KAPATILDI

Şirket kayıtlarının incelenmesi sürerken belediyeye ait söz konusu şirket kapatıldı. Belediye Başkanı Cemil Deveci, yeni bir şirket kurulana kadar büfe, çay ocağı, sosyal tesis, hamam, parke taşı üretim tesisi ve kafeteryadan oluşan birimlerin belediyenin bünyesine geçtiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)