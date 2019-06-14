Boris ilk raundu önde kapattı: İlk üç ismi halk iyi hatırlamıyor

Arif Bektaş

Londra

Birleşik Krallık’taki “yönetim krizi” devam ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğindeki yarışın ilk raundunu eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson kazandı.

İngiltere'de, Brexit tartışmaları ve “çözüm kaosu”nun neden olduğu Theresa May'in istifasından sonra, 10 Muhafazakar Parti milletvekili lider olmak için yarışa girdi.

313 Muhafazakar Partili milletvekilinin hepsinin oy kullandığı ilk tur oylamasında Johnson 114 oy aldı. İkinci en çok oy alan ise, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) satmak için türlü taklalar atan fakat halkın tepkileri karşısında başarısız olan eski Sağlık Bakanı ve şimdiki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu. Hunt 43 oy alırken, eski Eğitim Bakanı ve şimdiki Çevre Bakanı Michael Gove da 37 oy alabildi.

Toplam 10 adaydan 7 aday, yeterlilik sayısı olan en az 17 milletvekili desteği alarak, gelecek hafta yapılacak ikinci tura katılma hakkı elde etti. İkinci turda da en az 33 milletvekili desteği aranacak. Daha sonra ise ilk iki sıradaki aday Muhafazakar Parti üyelerine sunulacak ve 22 Haziran’da sonucun açıklanacak. Kazanan adayın parti liderliğinin yanı sıra Theresa May’den boşalan Başbakan koltuğuna oturması bekleniyor.

HEPSİNİN SİCİLİ BOZUK

Boris Johnson, sosyal konutları yok etmesiyle bilinen politikalarıyla 8 yıl Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, Brexit referandumunda “Hayır” kampanyasının başını çekti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla birlikte Birleşik Krallık’ın nasıl Avrupa Birliği’nden ayrılacağına ilişkin tartışmalar alevlendi. Dönemin Başbakanı David Cameron istifa etmiş ve yerine -şimdi olduğu gibi- pek çok aday göz dikmişti. Johnson da onlardan biriydi. Yeterince destek almış olmasına rağmen, May’den yana destek açıklaması ile adaylıktan çekilmişti. Orada epey bir entrikanın döndüğüne ilişkin çeşitli yorumlar da yapılmıştı. O dönem Başbakan olan May, kabinesinde Johnson’a da yer verdi, onu Dışişleri Bakanı yaptı. Johnson ise yaptığı açıklamalarla tepki çekmeye başlamıştı. Uluslararası politikada epey acemilikleri olduğu gözleniyordu. Sonunda istifa etti ve sessizce parti içinde çalışmalarını sürüdürdü. Brexit referandumu oylaması öncesi, “AB’ye Türkiye üye olursa ve biz AB’de kalmaya devam edersek 80 milyonluk Türkler Birleşik Krallık’ı işgal eder” sözleri en çok akıllarda kalan açıklaması olmuştu.

“Osmanlı torunu” olarak da bilinen ve bazı Türk milliyetçileri tarafından büyük bir “gurur”la “Londra’yı bir Türk yönetiyor” denilen kişinin yakında başbakan olması bekleniyor. Türkleri “işgalci” gösteren Johnson’a bu sefer “Birleşik Krallık’ı bir Türk yönetiyor” diyecek kimse olacak mı acaba?

HUNT HAKIN “NEFRET” ETTİĞİ BİR KİŞİ

Jeremy Hunt, Sağlık Bakanalığı yaptığı dönemde, sağlık servisini çeşitli yalan ve oyunlarla özelleştirmenin yollarını açmaya çalışmıştı. Bir çok hastanenin acil servisini ve doğum ünitelerini kapattı. Özelleştirmeyi gerçekleştiremedi fakat bir çok hastanenin acil servisi kapatıldığı için, acil servisi olan hastanelerde, bekleme saati ortalama 4 saatten 6 saate çıktı. Bu da halkın büyük tepkisine ve nefretine sebep oldu.

MICHAEL GOVE DA İYİ HATIRLANMAZ

İlk turu 37 oyla üçüncü sırada tamamlayan eski Eğitim Bakanı ve şimdiki Çevre Bakanı Michael Gove, adeta işçi ve emekçi çocuklarına yüksek öğrenimi kapatmaya çalıştı. Eğitim Bakanlığı döneminde okulların özelleştirilmesi hız kazandı. “Akademi” adı altında özel şirketlere devredilen okullarda, işçi ve emekçilerin özel gereksinim duyan çocuklarına neredeyse kapıları kapattırdı.

Başta eğitimciler olmak üzere halkın önemli bir kesiminin tepkisini çeken Gove, geçmişte kullandığı uyuşturucu ile de gündeme geldi.

120 BİN ÜYE YENİ BAŞBAKANI BELİRLEYECEK

Çok tartışmalı ve geçmişleri pek iyi hatırlanmayan bu üç adayın yanı sıra dört aday daha ikinci turda yarışacak. Son iki adayın Muhafazakar Parti üyelerine sunulmasından sonra Birleşik Krallık yeni başbakanını belirlemiş olacak.

Yani başbakanı yaklaşık 120 bin Muhafazakar Parti üyesi belirleyecek. Bu da seçilen kişinin "halkın başbakanı" olmayacağını açıkça gösteriyor. Yaklaşık yüzde 50 üyesi 60 yaş üstünde olan Muhafazakar Parti üyelerinin gelenekçi Johnson’dan yana olması bekleniyor. Muhalefetteki İşçi Partisi bir kez daha erken genel seçim argümanını hayata geçirecek ve başbakanın meşru olmadığını söyleyecektir.