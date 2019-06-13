13 Haziran 2019 23:48

BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı

BDDK şikayette bulundu, 50 gazeteci ve yazar hakkında "sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet" ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.

BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı

Fotoğraf: Pixabay

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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine 50 gazeteci hakkında "sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek" gerekçesiyle dava açıldı.


    Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, dava açılan gazeteci ve yazarların Ağustos 2018'de yaşanan döviz kuru yükselişi sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edildi. 


    Dava açılan 50 kişiden biri olan İktisatçı Yazar Mustafa Sönmez, “Bunlar torba yasadan sonra şimdi de torba dava icat ettiler. Güya BDDK ihbarı, tabii eleştiriye tahammül edemiyorlar. Tek tek twit atanlarla uğraşıyorlar. Bulduklarını torbaya atıyorlar, sonra da ekonomik istikrara kast suçu diye uyduruyorlar. Bu tip davaların devamını göreceğiz ileriki süreçlerde” dedi. (HABER MERKEZİ)

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