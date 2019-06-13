MHP’li 5 belediye meclis üyesi CHP'ye geçti

31 Mart Yerel Seçimlerinde Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesinde bin 175 oy alan AKP'nin adayı Hüseyin Ataş belde belediye başkanı olurken, en yakın rakibi ise MHP adayı Bayram Öztürk bin 62 oy almıştı. Beldede 9 meclis üyesinin 5’ini MHP aldı. Toplu bir şekilde karar alan MHP'li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek CHP’ye geçti. CHP'ye geçen meclis üyeleriyle ilçe parti binasında buluşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, üyelik formlarını imzaladı.

İstanbul seçimlerinin Türkiye’nin ilgi odağı olduğu bir dönemde Palu’ya gelme ihtiyacı gördüklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “CHP’nin sadece Beyhan beldesinde değil, ilçemizde de bir çekim merkezi haline dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)