Barış akademisyeni Noemi Levy’ye 30 ay hapis cezası

Barış için Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlerin yargılamaları sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi’ndeyken çalışma izni iptal edilen Noemi Levy, bugün 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAKİMDEN GARİP İTİRAZ

Levy duruşmada mütalaayı bildiğini ve savunmasının aynı olduğunu söylerken, avukatı ise “Anayasa Mahkemesi Ayşe Çelik davasında hızla karar verdi. BAK başvurularını birleştirdi. Alacağı kararı beklememiz gerekiyor” dedi.

Hakim, AYM kararının beklenmesini reddederken, Levy’nin avukatı bir beraat kararını örnek gösterdi. Hakim bu sırada avukatın sözünü keserek “O beraat o mahkemenin ayıbı. Terör örgütünü övmek ifade özgürlüğü mü? Bir bayana tecavüz etmek ifade özgürlüğü müdür? Yani şurada bir kadına tecavüz edilse bunu savunabilir misiniz?” dedi.

2 yıl üzerindeki cezalarda hükmün açıklanması geriye bırakılmıyor veya ceza ertelenmiyor. İstinaf mahkemesinin onaylaması hâlinde Levy cezaevine girecek. (HABER MERKEZİ)