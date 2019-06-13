Putin: ABD ile ilişkimiz giderek kötüleşiyor

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) öncesinde konuşan Putin, "ABD ile ilişkilerimiz geriliyor, giderek daha da kötüleşiyor. Son yıllarda mevcut Washington yönetimi Rusya’ya yönelik yaptırımlarla bağlantılı onlarca karar aldı. Tüm partnerlerimizle, buna ABD de dahil, önümüzdeki G20 zirvesi kapsamında ekonomi alanında işbirliğine için yapıcı olacak ve gerekli stabil koşullar yaratacak çözümler bulmayı umuyoruz” dedi. (DIŞ HABERLER)