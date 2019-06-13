Servis şoförlerinin öğretmenleri darbetmesine tepki

İzmir Bayındır’da kırsal mahallelerinden öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Merkez İsmet İnönü Ortaokulu’na götüren 2 servis aracını farklı kişilerin kullandığını gören öğretmenler, duruma tepki gösterince darbedildi. Olayın ardından ihaleyi alan ve aynı zamanda servis şoförlüğü yapan firma yetkilisi I.K.Y. isimli kadının da okula gelerek öğretmenleri, ‘Sizi buradan sürdürürüm’ diyerek tehdit ettiği belirtildi.

HEM DARP, HEM DE TEHDİT

Öğrencileri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Merkez İsmet İnönü Ortaokulu’na götüren 2 servis aracında her zaman görev yapan şoförlerin yerine, farklı şoförlerin olduğunu gören öğretmenler, duruma tepki gösterdi. Eğitimciler, daha önce çalışan şoförlerin gelmemesi halinde çocukları servislere bindirmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine servis şoförleri, öğretmenlerden Metin Özkanlı ve Hatice Altay’a önce hakaret etti, ardından öğretmenlerin üzerine yürüyüp, saldırdı. Olayı öğrenen taşımalı eğitim ihalesini alan firma yetkilisi ve aynı zamanda serviste şoförlük yapan I.K.Y. isimli kadın da okula gelerek öğretmenlere, ‘Sizinle kavga etmeye geldim. Sizi buradan sürdürürüm’ diyerek tehditlerde bulundu.

EĞİTİM SEN’DEN TEPKİ

Saldırı ve tehditler üzerine eğitimciler, tutanak tutup, polise haber verdi. Polisin tutunak tutmadığı olayda, okuldaki tüm öğretmenler, okul yönetimine verdikleri dilekçeyle şoförlerden şikayetçi oldu. Olayın ardından öğretmenler ellerinde ‘Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır’, ‘Öğretmene şiddete son’ dövizleri açtı. Okul önünde yapılan açıklamada konuşan Eğitim-Sen Bayındır Temsilcisi Muhammet Çağrıtekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını, eğitimcilerin can güvenliğinin sağlanmasını istediklerini belirterek “Öğretmenler sahipsiz değildir. Tüm eğitim sendikalarını şiddet olayları karşısında birlik olmaya çağırıyoruz” dedi. (İzmir/DHA)