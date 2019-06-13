7 işyerinde direniş sürüyor

Bayramda direnişlerine ara veren Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK ile Kale Kayış işçilerinin sendikalaşma mücadelesi sürüyor. Cargill işçileri 422, Aydın Belediyesinde 342, Muğla Tüvtürk’te 306, Eskişehir Tüvtürk’te 206, Urfa Tüvtürk’te 208, Sibaş’ta 169, Kale Kayış’ta 101 gündür direnişte. “Direne direne kazanacağız” diyen işçiler, sendikalı olarak işe dönmekte ve haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte kararlı.

Bursa'da 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi 422. gününde. Aylardır direnişte olan işçiler, ekonomik olarak bazı zorluklar yaşasa da direnmekte kararlı olduklarını söylüyor.

Aydın Söke’de Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için onlarca işçinin işten atıldığı Sibaş Gıda’da da direniş devam ediyor. “İnanç ve kararlılıkla bu yoldayız. Zafer bizim olana kadar direnmeye devam” diyen işçiler, 169 gündür direnişte.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de çalışırken DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 9 işçinin başlattığı direniş 342 gündür devam ediyor.

Urfa, Eskişehir ve Muğla’da DİSK’e bağlı Nakliyat-İş'te örgütlendikleri için işten atılan TÜVTÜRK işçilerinin direnişleri de devam ediyor. Urfa Tüvtürk/Polçak direnişi, 204., Eskişehir Tüvtürk/Reysaş direnişi 206., Muğla Tüvtürk direnişi ise 306. gününde sürüyor. İşçiler, sendikalı olarak işe geri dönmekte kararlı.

İstanbul’da 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında işçilerin kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı başlattığı direniş 101 gündür devam ediyor. 3’ü ölümlü olmak üzere işyerinde pek çok kazaya şahit olduklarını, buna rağmen fabrika yönetiminin yıllardır hiçbir önlem almadığını ifade eden işçiler, sendikalı ve kurallı bir çalışma sistemi istiyor.(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)