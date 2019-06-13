Öykü için bağış yaptı, başka bir çocuğa can oluyor

İzmir’de nadir görülen bir lösemi türü ile mücadele eden Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulunan Ayhan Koçak’ın iliği, bir başka lösemi hastası çocuk ile yüzde yüz eşleşti.

Naklin 1 Temmuz’da yapılması planlanırken, Ayhan Koçak, daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin’in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek, “Her zaman birilerine yararlı olmak istedim. Haberi alınca çok heyecanlandım. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak, gurur verici bir şey” dedi.

“BİRİSİNE UMUT OLMAK GURUR VERİCİ”

İki çocuk babası olan Koçak, bir insana umut olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, haberi aldığım zaman ilk olarak eşi Pınar’la paylaştığını söyledi. Eşleşme sağlandıktan sonra yakınları, arkadaşları ve sağlık görevlilerinin sürekli kendisine vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunu da ifade eden Ayhan Koçak, kesin kararlı olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini söyledi. İnsanların neden vazgeçtiklerini de anlamadığını ifade eden Koçak “Çok kolay bir süreç. Sadece kanımızın içindeki iliği alıyorlar, bu kadar basit. Bu nedenle kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Aslında çok zor bir şey değil. Kan vererek bir insana umut olabiliyoruz. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak çok gurur verici bir şey. Çevrem de beni bu konuda destekledi” dedi.

ÖYKÜ ARİN VE AİLESİNE TEŞEKKÜR

Öykü Arin’in hastalığının ardından bu kararı aldığını da ifade eden Ayhan Koçak, şunları söyledi: “Daha önce kanserli bir hastaya trombosit verdim. Aslında bu süreci Öykü Arin başlattı. Öykü Arin olmasaydı belki biz kök hücre bağışçısı olmayacaktık. Büyük bir farkındalık yarattı. Bunun için ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum.”

Nakil olduktan sonraki süreci merak ettiğini de vurgulayan Koçak, “En çok bağış yaptığım çocukla tanışma sürecini merak ediyorum. Hayata bağlayacağım insanla tanışmak çok güzel olur. 2 yıl boyunca karşılıklı hiçbir bilgi verilmiyor. Sadece mektup yazmaya izin var. 2 yıldan sonra kesinlikle tanışmak isterim. Tabii ki onların kararı da önemli” diye konuştu. (İzmir/DHA)