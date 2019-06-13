13 Haziran 2019 18:08

Bakanlık sözleşmeli öğretmenden vazgeçmiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 yılı içinde yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasının 20 bin olacağını duyurdu.

Bakanlık sözleşmeli öğretmenden vazgeçmiyor

Fotoğraf: DHA

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti.

    Bakan Selçuk, CHP’li Tanrıkulu’nun, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli +2 yıl kadrolu olarak aynı eğitim kurumunda görev yapmasının sağlanarak eğitimde sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiğini savundu. Öğretmen sayısının yapılan atamalara rağmen yetersiz olduğunu kabul eden Bakan Selçuk, eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için de valiliklerce ücretli öğretmen görevlendirilmeleri yapıldığını belirtti. (Ankara/DHA)

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