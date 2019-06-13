Saldırıya uğrayan Yeniçağ Yazarı Demirağ, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor

Ankara'da sokak ortasında saldırıya uğrayan Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle hakkında verilen 11 ay hapis cezası nedeniyle bugün cezaevine giriyor. Demirağ, "Haksızlığa uğrayıp cezaevine girenlerin sesi oldum. Oradan da doğruları yazacağım. Susmayacağım" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısına göre, Yeniçağ yazarı ve Türkiyem TV'nin yöneticisi Yavuz Selim Demirağ, bugün Ankara- Kalecik Cezaevine girecek. "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakkında verilen 11 aylık hapis cezasının bir bölümünü çekecek olan Demirağ'ın hakkında daha önce verilen hükmün açıklanması geri bırakılan bazı cezaları ve davaları da var.

KONUŞMASI SUÇ SAYILDI

4 yıl önce Nazilli'de konuşmacı olarak katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirağ, hakkında rapor hazırlayan polislerden birisi FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Diğeri ise meslekten ihraç edildi.

"SUSMAYACAĞIM"

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ, 10 Mayıs'ta bir diğer Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel ile gerçekleştirdiği program sonrası evine girmek üzereyken arkasından gelen yaklaşık 5-6 kişilik grubun sopalı saldırısına uğramıştı. Demirağ'ın başına ve yüzüne sopalarla vuran saldırganlar, kullandıkları Doblo model araçla olay yerinden kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu ve 2'sinin yakalandığı belirtilmiş ve gece saatlerinde 4 şüpheli daha gözaltında alınmıştı. Ancak şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öztürk'ün yazına göre Demirağ yapılan saldırıları, açılan davaları şöyle yorumladı: "İsteniyor ki basın gerçekleri yazmasın. Asla iktidarı eleştirmesin. Eleştirenler susturulmak isteniyor. Ceza, tazminat davaları eksik olmuyor. Böyle devam edildikçe gazetecileri cezaevleri bekliyor. İşten çıkarmalar, baskılar, dövülmeler yaşanacak. Yazarın can güvenliği de olmayacak. Bugün cezaevine girdiğimde oradan da yazmaya devam edeceğim. Haksızlığa uğrayıp cezaevine girenlerin sesi oldum. Oradan da doğruları yazacağım. Susmayacağım." (MEDYA SERVİSİ)

Saldırıya uğrayan Yeniçağ Yazarı Demirağ: Korkmuyorum