BDDK, kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattı

İmamoğlu’dan ortak yayın iddiası: 10 soru siz, 10 soru biz hazırlayalım, dediler

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile ortak yayına dair yeni açıklamada bulundu: Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim.