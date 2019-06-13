13 Haziran 2019 00:05
BDDK, kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattığını açıkladı.
Fotoğraf: Google Street View
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattığını duyurdu.
BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini şöyle belirledi;
- Mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya,
- Elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya,
- Fiyatı 3,500 Türk lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan 12 aya,
- Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan 12 aya,
- Vergi ödemelerinde dokuz aydan 12 aya,
- Elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya,
- Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 12 aydan 18 aya çıkarıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)