“TSK Federe Kürdistan’da akaryakıt istasyonu vurdu” iddiası

TSK'ye ait savaş uçaklarının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde PKK'ye karşı sürdürdüğü hava operasyonu sırasında Duhok-Amediye karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu bombaladığı iddia edildi. Olay bu akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı.

Bölge yaşayan bir görgü tanıdığının verdiği bilgiye göre TSK'ye ait savaş uçakları karayolunda seyir halinde olan PKK’lilere ait araçlara hava saldırısı düzenledi. İlk bombalamada boş alanı vuran savaş uçakları ikinci saldırıda akaryakıt istasyonunu vurdu. Olayda ölü ve yaralıların olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını söyleyen görgü tanığı 5 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan savaş uçaklarının Zap bölgesi yakınlarındaki Sergele Köyü kırsalını da bombaladığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı ise savaş uçaklarınca Zap, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlenerek PKK'ye ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde devam eden ‘Pençe’ operasyonu ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK’nin silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)