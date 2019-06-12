48 takım ‘103 Korkmaz İnsan’ için buluştu

Mehmet Emin DAĞLI

Antalya

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenlere atfen düzenlenen ‘103 Korkmaz İnsan Barış ve Demokrasi Futbol Turnuvası’ Antalya’da başladı. Toplam 48 takımın bir araya geldiği turnuvada, hayatını kaybedenlerin anıları kadar hesap sorma bilincinin de diri tutulacağı ifade edildi.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim’de hayatını kaybedenler anısına dördüncü futbol turnuvasını başlattı. Turnuvaya 10 kadın 35 erkek, 3 de çocuk takımı katıldı. Turnuvanın açılışında ilk konuşmayı Düzenleme Komitesi adına EMEP İl Yöneticisi Hasan Alkan yaptı. Alkan, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu turnuvayla Korkmaz Tedik, Veysel Atılgan ve Ali Deniz’in şahsında 10 Ekim Katliamı’nda yitirdiğimiz 103 yoldaşımızın anılarını yaşatmış, hafızamızı diri tutmuş olacağız” dedi.

KARANLIK TABLOYU YIRTIP ATMAK İÇİN...

Birbirini daha önce görmüş, görmemiş yüzlerce insanın turnuvada aynı amaç için toplandıklarını ifade eden Alkan, “İşsizlik ve geleceksizlik kıskacına alınmış gençler; şiddet, sömürü ve istismara maruz kalmış kadınlar; geleceğimiz olan çocuklar bu turnuvada bir araya geliyor. Katliamda yitirdiğimiz, yaralanan tüm yol arkadaşlarımızın hesabını sormak ve ülkemizdeki bu karanlık tabloyu yırtıp atmak için barışı, emeği ve adaleti savunmak ve mücadeleyi yükseltmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Turnuvaya katılan Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı da yaptığı konuşmada, “10 Ekim 2015 tarihinde Ankara garında yurtseverleri hedef alan bombalı saldırıda en küçüğü 8 yaşında olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti. Bizler karanlık güçlerin kirli oyunlarına karşı ülkemizde barış içerisinde kardeşçe yaşamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu turnuvanın Demokrasiye, barışa atılan bir adım olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TEDİK: SORUMLULAR YARGILANMADAN İÇİMİZ SOĞUMAZ

10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden EMEP GYK Üyesi Korkmaz Tedik’in babası Erdoğan Tedik de turnuva açılışında katılımcılara seslendi. Katliamın üzerinde 44 ay geçtiğini hatırlatan Tedik, “IŞİD’lilere verilen 101 kez ağırlaştılmış müebbet hapis cezası biz ailelerin içini soğutmadı. Çünkü avukatlarımız IŞİD’lilerin miting alanına nasıl geldiklerini, nasıl korunduklarını günü gününe mahkeme heyetine açıkladı. Buna rağmen hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Sorumlu olan kamu görevlileri yargılanmadığı süreci biz ailelerin içi soğumayacak” dedi.

‘DONÖR OLUN’ ÇAĞRISI

İlik nakli için uygun donür bekleyen Öykü Arin’in ailesi de turnuvaya bir mesaj gönderdi. Okunan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Turnuva, barış elçisi çocuklarımıza sağlıklı ve barış dolu bir hayat vermek adına da çok anlamlı. Bu anlamda biz de kasım 2018’den beri sevgili kızımız Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarını yaşatma umudu için mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele aynı zamanda büyük bir dostluk ve dayanışma örneği gösteriyor. Bizler Öykü Arin’in ve tüm lösemi hastalarının iyileşmesini istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Herkesi Kızılay çadırına gidip kök hücre bağışı yapmaya çağırıyoruz.”

Turnuvada ilk düdük “Doğu İdman Yurdu” ile “Tümbelsen2” futbol takımları arasında yapılan maç için çalındı.