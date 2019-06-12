Uber sustu, taksi plakası coştu: Plaka fiyatlarına 400 bin lira zam geldi

Yolcu taşıma uygulaması Uber’in İstanbul’da minibüs faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarına 400 bin TL’lik doping etkisi yaptı. İstanbul genelinde taksi plaka fiyatları 1 milyon 650 bin TL’ye kadar yükseldi.

Uber ile süren gerginlik ve uygulamanın çok sayıda vatandaş tarafından kullanılması yüzünden 2 milyon bandına kadar dayanan taksi plaka fiyatları, 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar inmişti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Uber’in faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mayıs ayının son haftasında plaka fiyatlarını yeniden yükselişe geçerek son 15 gün içerisinde 1 milyon 650 bin TL seviyesine kadar yükseldi. (İSTANBUL)