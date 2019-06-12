12 Haziran 2019 20:19

"İSPARK kayıtları, 31 Mart’tan sonra silindi mi?"

İSPARK’taki görevlilerin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddiası Meclis gündemine taşındı.

"İSPARK kayıtları, 31 Mart’tan sonra silindi mi?"

İSPARK logosu

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    İSPARK’ta para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği öne sürüldü.

    Zarar ettiği açıklanan İBB iştiraki İSPARK’a ait otoparkta 31 Mart yerel seçimlerinin ertesi günü görevlilerin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminallerinin değiştirildiği iddia edildi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Seçimin ertesi günü yani 1 Nisan’da, İSPARK görevlilerinin elindeki el terminallerinin apar topar değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 1 Nisan’dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? El terminalleri değiştirilerek verilerle oynanıp kayıt dışılığa zemin mi hazırlandı?” sorusunu yöneltti.

    Sayıştay: İSPARK bünyesindeki 225 otoparktan sadece 52 tanesi ruhsatlı

    Sayıştay: İSPARK bünyesindeki 225 otoparktan sadece 52 tanesi ruhsatlı

    Mahmut Tanal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

    • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK’ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ.) uzun süredir yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiği malumunuzdur. AK Parti adayı Binali Yıldırım, “İSPARK niye zarar ediyor, anlamış değilim” demiştir. İSPARK’a yönelik yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
    • 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının anlaşılması üzerine 1 Nisan’da İSPARK’a ait otopark alanlarında görevli personelin kullandığı ve araç sahiplerinden toplanan para, kesilen fiş miktarı gibi verilerin depolandığı el terminalleri değiştirilmiş midir?
    • Seçimin ertesi günü yani 1 Nisan’da, İSPARK görevlilerinin elindeki el terminallerinin apar topar değiştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 1 Nisan’dan önceki İSPARK veri kayıtları silinmiş midir? El terminalleri değiştirilerek verilerle oynanıp kayıt dışılığa zemin mi hazırlandı?

    TALİMATI KİM VERDİ

    Tanal ayrıca şu soruları yöneltti:

    • İSPARK bünyesindeki otoparklardan toplanan para miktarının ne kadar olduğunun anlaşılmaması için mi el terminali cihazları değiştirilmiştir? El terminallerinin değiştirilmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir?
    • İSPARK tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan 2019 saat 16:00 sularında otopark personelinin işlem yaptığı el terminali ve bariyer sistemlerinin bağlı çalıştığı merkez sunucularında donanımdan kaynaklı teknik bir arıza meydana geldiği savunulmuştur. İSPARK’ın bu açıklaması size inandırıcı geldi mi?
    • İSPARK’ta 1 Nisan’da yaşananlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmayı düşünüyor musunuz?
    • İSPARK bünyesindeki ruhsatlı otopark sayısı kaçtır, İSPARK adına ruhsatsız çalıştırılan otopark var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

    SEÇİM ERTESİNDE ‘TEKNİK ARIZA’ YAŞANMASI TESADÜF MÜ?

    AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın, İSPARK’ta zarara ilişkin, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor” sözlerini hatırlatan Mahmut Tanal, İSPARK’ın seçim sonrası yaşananlara ilişkin yaptığı savunmasının inandırıcılığını da sorguladı:

    • İSPARK’ın açıklamasında, var olduğu savunulan sorunun ancak 2 Nisan’da gece saat 23:45’te giderildiği belirtilmiştir. Bu nasıl bir teknik arıza ki saatlerce giderilememiştir? ‘Teknik arızanın’ seçimin ertesi günü meydana gelmesi tesadüf müdür?
    • İSPARK’ın “teknik arıza” açıklaması, 2014 yılında yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart gecesi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “Trafoya kedi girdi” açıklamasını akıllara getirmiş olmuyor mu? (HABER MERKEZİ)
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