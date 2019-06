Kars Belediye Eş Başkanları: Şehir göç eden değil cazibe merkezi haline gelecek

Belediyenin 2 aylık dönemini değerlendiren Kars Belediyesi Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, “Kısa bir sürede şehir hem turizm potansiyeli hem tarımsal ve doğal ürünler konusunda büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracak cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 31 Mart seçimlerinde kazandığı Kars Belediyesinin Eş Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca 2 aylık süreci MA’dan Müjdat Can’a değerlendirdi. MHP’li yönetimden bir enkaz devraldıklarını söyleyen Eş Başkanlar, enkazı yavaş yavaş toparlamaya başladıklarını ifade etti.

"BİR ENKAZI DEVRALDIK"

Belediyede göreve başladıklarında seçim dönemindeki tespitlerinin çok üstünde bir enkazı devraldıklarını söyleyen Eş Başkan Şevin Alaca, “Kars Belediyesi borç batağında olan bir belediye. Bütün banka hesapları hacizli, blokeli durumda. Ekipman anlamında ciddi sıkıntılar var ve araçların büyük kısmı ya arızalı ya da hacizli. Yine ciddi bir personel sorunu var” dedi. İşe asgari belediye hizmetleri ile başlamak zorunda kaldıklarını söyleyen Alaca, çöplerin toplanması, yoların temizlenmesi gibi işleri çok kısıtlı bütçelerle yaptıklarını belirtti. Alaca, şu an bütçenin daha geniş hizmet sunmaya imkan vermediğini de sözlerine ekledi.

Alaca, “Biz her şeyden önce Kars halkına birlikte yönetmeyi vaat ettik. Dolayısıyla Kars’ta yapacağımız her projede, Kars’a sunulacak her hizmette onların fikrini alarak adım atacağız. Halkın belediyeyi sahiplenmesiyle hep birlikte çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE DÜZENE GİRECEK"

Eş Başkan Ayhan Bilgen ise, belediyeyi kazandıktan sonra ilk olarak şeffaflık tablosunu ortaya çıkardıklarını, son bir yılın bilançosunu kamuoyu ile paylaştıklarını, yine göreve geldikten sonraki bir aylık bilançoyu halkla paylaştıklarını söyledi. Şeffaflığın kendileri açısından katılımcılığın ilk adımı olduğunu belirten Bilgen, çalışmalarının kısa sürede düzene gireceğini söyledi.

Belediye olarak kısa, orta ve uzun vadeli bir çalışma planladıklarını söyleyen Bilgen, “Birincisi daha çok uzun vade için yani ikinci yılımız ve sonrası için daha çok yurt dışından hibe, fon kaynak oluşturabilecek restorasyon projeleri yapacağız. Çünkü şehrin neredeyse bütün ilçelerinde, köylerinde büyük bir tarihi miras var. Bu tarihi mirası korumak, görünür kılmak uzun vadede Kars’ın belki de en az maliyetle ekonomisini canlandırabilecek kültür turizmi alanına yatırım yapmaktır. Orta vadede de daha çok şehrin kaynaklarını imkanlarını harekete geçirmek istiyoruz. Örneğin, şehirde ciddi bir kayısı üretimi varsa bizim de kayısı suyu üretmek, kuru kayısı pazarlaması ile ilgili ağ kurmamız gerekiyor. Yine şehirde ciddi bir süt üretimi varsa üreticilerle temas kurup onların da katılacağı, ortağı olacağı süt ürünleriyle ilgili bir pazarlama ağını ortaya çıkarmak istiyoruz. Et ürünlerinde yine böyle şeyler düşünüyoruz. Bunlar daha çok orta vadeye dönük yatırım ve pazarlama eksenli planlamamız. Öyle inanıyoruz ki kısa bir süre içerisinde şehir hem turizm potansiyeli hem tarımsal ve doğal ürünler konusunda büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracak ve şehir artık göç edilen bir şehir değil bir cazibe merkezi haline gelecektir” diye konuştu. (Kars/MA)