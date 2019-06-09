Muğla'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Kocaeli'den Dytech işçisi: Her gün ölen biz, saltanat süren siz

Henüz ilk parçayı üretmeden bir ses bütün suskunluğu bozdu, “Duydunuz mu? Yangın çıkmış bir fabrikada beş işçi ölmüş!” Henüz ilk parçayı üretmeden diğer biri “Şuramdan bir şey koptu!”