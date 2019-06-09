Muğla'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü
Muğla'da kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Sahilceylan Mahallesi İnasar mevkisinde orman kesim işçisi olarak çalışan Ramazan Ateş'in (43) üzerine kestiği ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ateş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (Muğla/AA)
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