Suruç’ta arazi sulamak kabusa döndü

Urfa’da çiftçilerin arazilerini sulamaları için Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile Atatürk Baraj Gölü’nden dev kanallar ve tüneller aracılığıyla terfi ettirilen su, boruların sık sık patlaması sonucu çiftçiler için kabusa dönüştü.

Yoğunlukla pamuk ekilen Suruç Ovası’nda çiftçilik yapan Arif Demir, bu yıl ektiği pamuğun hasadını dahi yapamadığından yakınarak, “Tüm masraflarımız boşa gitti. Pamuk tohumunun kilosu 18 lira olmuş. Hiç yoksa 25 dönüme 90 kiloya yakın tohum masrafı yaptım. Sadece boru patlaması sonucu su altında kalan alana yaklaşık 3 ton gübre attım. 50 bin liraya yakın zararım var. Ya temelli kesinler bu suyu ya da bir çözüm getirsinler bu soruna. Suyun bedelini de bizden alıyorlar. Dönüm başı bizden 130 lira su parası alıyorlar. Hem bizi perişan ediyorlar, hem de bizden su parası alıyorlar” dedi.

Çiftçi Halil Levent de, tarlasına ektiği pamuğu tohumdan gübresine kadar her şeyi borçla yaptığını, ancak patlayan su borularından dolayı tüm emeklerinin heba olduğunu ifade etti.

Sahip olduğu ekili tüm arazinin sular altında kaldığını belirten Çiftçi Ali Karadağ ise, su parasını almaya gelirken günlerini şaşırmayan DSİ yetkililerin gelip yaşadıkları mağduriyeti görmelerini istedi.

Verdikleri tüm emeklerinin tarlalarının sular altında kalmasıyla boşa gittiğinden yakınan Yunus Yavuzel de, yaşadıkları mağduriyete şu şözlerle isyan etti: “Sürekli borular patlıyor. Ben buraya 14 dönüm araziye iki gün önce maydanoz tohumu ektim. Sadece burada 5 bin liraya yakın zararım var. Öbür tarlada da yaklaşık 9 bin lira zararım var. Emeğimize mi yanalım, parasına mı yanalım biz de anlamadık” dedi. (Urfa/MA)