Diyarbakır Sur Çocuk Festivali devam ediyor

Sur Belediyesinin, sokağa çıkma yasakları sürecinden etkilenen çocuklar için düzenlediği Sur Çocuk Festivali devam ediyor. Festival kapsamında 4-17 yaş aralığında değişen çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Cemilpaşa Konağı Kent Merkezi, Laleş Sanat Evi, Dengbêj Evi ve Sur Belediyesi Gençlik Evi atölyelere ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ZarokMa ve Ma Doğal Ritim Orkestrası konserine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Ma Music eğitmenlerinden Şerko Kaniwar 2 buçuk yıl boyunca kayyum yüzünden bu sahnede Kürtçe konuşulmadığını belirterek, dillerinin asimile edilip yasaklandığını vurguladı.

Fotoğraf: MA

Kaniwar, “2 buçuk yıldır burası tabut ve mezarlık gibiydi. Bu süreçte biz ev ev, sokak sokak dolaşarak çocukları müziksiz bırakmadık. Yine çocukların sesiyle, rengiyle buradayız. Yerel yönetimler gasbedilen yerleri geri aldı. Bu güzel yerleri halkına sundu” şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise “Geldikleri gibi gittiler. Yine salonlar, sokaklar ve caddeler bizim. Amed yine bizim. Amed çocuklarımızın. Çocuklarımızın sesiyle dolduralım bütün sokakları. Nerede çocukların sesini duyarsanız onu takip edin, o ses sizi umuda götürecektir” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Fotoğraf: MA