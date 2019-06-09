Sudan'da halk geri adım atmıyor: Cuntaya karşı grev ve sivil itaatsizlik

Sudan'da bugün Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin çağrısıyla sivil itaatsizlik eylemlerine daha geniş katılımlarla devam ediliyor. Başkent Hartum'da 113 kişinin hayatını kaybettiği ordu saldırısına ilişkin ise araştırma komitesi kurulduğu duyuruldu.

AA'nın haberine göre Öğretmenler Komitesi, Gazeteciler Ağı, Mühendisler Birliği, Veterinerler Birliği, Avukatlar Demokratik İttifakı ve Eczacılar Merkez Komitesi, bugün başlayacak sivil itaatsizlik eylemine katılım sağlayacak.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan halka liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 3 Haziran'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

KATLİAMA İLİŞKİN ARAŞTIRMA KOMİTESİ KURULDU

Sudan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ordunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde halka saldırısıyla ilgili araştırma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan ve Sudan haber ajansı SUNA'da yayımlanan açıklamada, saldırı sırasında yaşanan can ve mal kayıpları kınandı ve olaylarla ilgili araştırma komitesi kurulduğu belirtildi.

Soruşturmaların sona ermesi için gerekli işlemlerin hızlıca yerine getirilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Sudanlılara da saldırı sırasında şahit oldukları hak ihlali ve kayıpları bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Sudan'da cunta, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan halka gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak saldırmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

SUDAN'DA BEŞİR YÖNETİMİNİN DEVRİLMESİ VE ORDUNUN DEVRİMİ ÇALMA GİRİŞİMİ

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz ve siyasal hak talepleri nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti. Darbeden sonra AGK ile muhalif askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi kararı alınmıştı. Ancak 30 yıllık Beşir dönemine uzun süreli eylemleriyle son veren halk, yönetimin sivillere devredilmesi için cuntaya karşı eylemlerini sürdürüyor. (DIŞ HABERLER)

Sudan'da cuntanın saldırısında ölü sayısı 113'e yükseldi