Yaylaya çıkmak isteyen köylülere engel: Hayvanlarıyla gözaltına alındı

Alican DAŞ

Dersim

Dersim'in Pertek ilçesinden Pülümür ilçesine hayvanları yaylaya çıkarmak isteyen Karakuş ailesine jandarma izin vermedi. Bugün akşam saatlerinde Pülümür Yatılı Okulu civarında bekletilen Karakuş ailesi, izin verilmemesi üzerine Pertek'e geri döndü. Dönüş yolunda hayvanlardan biri ölürken kardeşlerden Murat Karakuş gözaltına alındı. Karkuş'un kullandığı araçtaki hayvanlar da jandarma karakolunda bekletiliyor.

'GERİ DÖNMEZSENİZ BELGELERİNİZİ İPTAL EDERİZ'

Olayı Evrensel’e anlatan aileden Zafer Karakuş, “Pülümür yaylalarına gitmek için yola çıktık. Sürümüzün bulunduğu araçlar Pülümür Yatılı Bölge Okulu'nun yakınlarında jandarmalar tarafından çevrildi. Geçen hafta tutuklanan ağabeyim Cafer Karakuş'un nerede olduğunu sordular. ‘Tutuklandı’ dedik. Bize neden tutuklandığını sordular, biz de ‘Bilmiyoruz’ dedik. Bize ‘Biz buluruz neden tutuklandığını siz devam edin’ dediler. 100 metre sonra da silahlarla önümüzü kesip araçlardan indirdiler. Daha sonra kardeşim Murat Karakuş'u sahte imzadan gözaltına aldılar. Kardeşimle birlikte hayvanların bir kısmı şimdi karakolda gözaltında. Ayrıca jandarma ekipleri sürümüzü taşıyan araç sahiplerine ‘Geri dönmezseniz belgelerinizi iptal ederiz’ dedi. Dönmek zorunda kaldık, Pertek'e geri dönene kadar da kamyon içerisinde bulunan hayvanlarımızdan biri öldü” dedi.