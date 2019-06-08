08 Haziran 2019 22:17

Trump ve Macron’un birlikte diktiği meşe fidanı öldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz yıl ABD ziyareti sırasında Donald Trump ile beraber diktiği meşe fidanı öldü.

Trump ve Macron’un birlikte diktiği meşe fidanı öldü

Fotoğraf: VOA

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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz yılki ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği sembolik anlamı olan meşe ağacının öldüğü iddia edildi. Haber Monde gazetesinde yer aldı.

    Macron, 2018’in nisan ayında, iki ülke arasındaki ilişkilerin 250. yıldönümü vesilesiyle ABD’yi ziyaret etmişti. Macron ve Trump, ziyaretin ilk gününde Beyaz Saray’ın bahçesine “dostluk meşesi” adı verilen fidanı dikmişti. Ağaç, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa'nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan getirilmişti. Fransa lideri, bu ağacın iki ülke arasındaki uzun ilişkilerin sembolü olduğunu söylemişti. Monde gazetesi, “Meşe fidanı öldü” diye yazdı.

    Figaro gazetesi de haberi doğrulayarak ağacın, dikildikten kısa süre sonra ABD tarafından uygulanan karantinaya dayanamadığını yazdı. Fidan, taşıdığı parazitlerin Beyaz Saray’daki diğer ağaçlara bulaşmasının önüne geçilmesi için karantinaya alınmıştı.

    Figaro, ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Koruma’nın (CBP) hastalıkların yayılmasını veya istilacı böcek türlerinin ithalatını önlemek amacıyla bitki, tohum ve hatta toprağa yönelik karantina uyguluyor. (DIŞ HABERLER)

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