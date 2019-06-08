Sezai Temelli’den DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, açlık grevini 200 günün ardından sonlandıran ve özel bir hastanede tedavisi süren DTK Eşbaşkanı ve Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’i ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bayramlaşma programı kapsamında Siirt ve ilçelerinde temaslarda bulunduktan sonra Diyarbakır’a geldi. Temeli, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 200 gün açlık grevinde kalan ve eylemi ardından özel bir hastanede tedavisi süren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’i ziyaret etti.

Temelli'ye HDP Milletvekilleri Feleknas Uca, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz, Meral Danış Beştaş, Hişyar Özsoy, Pero Dündar, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ile partinin Eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Uyanık eşlik etti.

Güven ziyaretçilerini sevinçle karşıladı. Fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. (Diyarbakır/MA)