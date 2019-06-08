Akşener: Siyasetçiler gelir löm löm konuşur, sizi birbirinize düşürür

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sancaktepe ve Pendik'te İYİ Parti'nin seçim çadırlarını ziyaret etti. İlk olarak Sancaktepe Samandıra Saat Meydanı'ndaki çadırda partililerle buluşan Akşener, siyasetin Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak bölündüğünü dile getirdi. Bu dönemde siyaset dilinin çok sert ilerlediğini belirten Akşener, insanların dostluk ve arkadaşlıklarına zarar gelmemesi adına bu dilin ilçelerde hakim olmamasını diledi.

SOYLU’YA: PSİKİYATRİSTE GÖRÜNSÜN

Akşener, bir basın mensubunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik ‘stajyer İçişleri Bakanı’ ifadesini yorumlamasını istemesi üzerine şöyle konuştu:

“İftiracıları muhatap kabul etmiyorum ama ilginç bir şey var. Ben kendisinin bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Kato Dağı'ndaki meşhur namazla ilgili tek kelime konuşmadım. Onu, o gün ‘Damat Bey'in televizyonu naklen yayınladı. Sayın Soylu'yu gerçekten itibar olarak çok zora düşürecek görüntüyü naklen yayınladılar. Bugüne kadar ilk defa oluyor. İki, Trabzon'a gitti, Trabzon'da yuhalandı. Şimdi Sayın Soylu, anladığım kadarıyla damat Berat'la olan problemini şuuraltı bana yönlendirdi ama yanlış. İftiracılar muhatabım değil. Ama bu iş gittikçe ağırlaşacak gibi görünüyor. Bir psikiyatriste gitmesinde fayda var. Eski dost olarak söylüyorum.”

‘ONLAR GİDER SİZ KOMŞUNUZLA KÖTÜ KALIRSINIZ’

Akşener, daha sonra Pendik'e geçerek Kuş Parkı'nda, İYİ Parti Demokrasi Çadırı'nı ziyaret etti, partili gençlerle horon oynadı.

Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada vatandaşlardan belediye başkanlığı seçiminde beş yıl boyunca şehirlerine hizmet edecekleri kişiyi seçeceklerini söyleyerek, kimsenin akrabalarıyla komşularıyla kötü olmamasını istedi.

Siyasetçilerin kullandığı dile karşı uyarıda bulunan Akşener, "Bu siyasetçiler ayrı bir millettir. Gelirler löm löm konuşurlar, sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler. Sonra siz apartman komşunuzla kötü olarak kalırsınız. Seçimden sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız. Kadınlarımız aynı komşularıyla cuma dualarına, 41 Yasinlerine gidecekler." diye konuştu. (İstanbul/AA)