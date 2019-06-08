Karadağ’ın Kosova’ya karşı sahaya çıkmayan Sırp teknik direktörü kovuldu

Karadağ’ın Sırp Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Kosova’ya karşı oynanan Avrupa Kupası eleme maçında takımın başına geçmeyi reddettiği için görevinden alındı.

66 yaşındaki teknik direktörün ve Karadağ’ın Sırbistan doğumlu oyuncuları Filip Stojkovic’le Mirko Ivanic’in Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Belgrad yönetiminin baskısı sonucu maça çıkmadığı iddia ediliyor.

Karadağ Futbol Federasyonu, Tumbakovic’in kararını “Nahoş bir sürpriz” olarak tanımladı ve teknik direktörün sözleşmesi oybirliğiyle varılan anlaşma sonucu feshedildi.

Federasyonun açıklamasında “Bu olayda sporla hiçbir ilgisi olmayan şeyler sporu ve futbolu mağlup etmiştir” denildi.

Sırbistan’ın Partizan kulübüyle 6 lig şampiyonluğu yaşayan Tumbakovic, Ocak 2016’da Karadağ’ın başına gelmişti.

Mart ayında İngiliz futbolculara karşı yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Karadağ’ın başkenti Podgorica’da seyircisiz oynanan A grubu maçı 1-1 sona erdi.

SIRBİSTAN-KOSOVA SORUNU

2008’de Sırbistan’a karşı bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın nüfusunun yüzde 90’ı Kosova Arnavutlarından oluşuyor. Kosova’nın bağımsızlığı, ABD ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi tarafından tanınıyor. Sırbistan’la birlikte Çin, Rusya ve 5 AB üyesi ülke(İspanya, Yunanistan, Kıbrıs, Slovakya, Romanya) ise Kosova’nın bağımsızlık ilanını geçerli kabul etmiyor.

Kosova, 3 yıldır uluslararası futbol kurumları tarafından tanınıyor ancak aralarındaki sorunlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan’ın resmi maçlarda aynı grupta yer alması özel olarak engelleniyor.

Sırbistan ve Kosova'nın komşusu olan Karadağ, 2006'daki referandumla Sırbistan'dan ayrıldı. (SPOR SERVİSİ)

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