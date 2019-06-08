CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AKP milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti. Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti. Eşi Nazife Arslan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazım Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kazım Arslan'ın başarılı bir milletvekili olduğunu belirterek, “Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmaksızın bütün Denizlilileri ve vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı, sevecen, yardımsever bir insandı. Denizli bugün onu bağrına bastı. Çok güzel uğurladık. Allah rahmet eylesin” dedi.

‘KELİMELERE SIĞMAYACAK BİR DÜNYA’

Cenaze törenine katılan sinema sanatçısı Müjde Ar da değerli bir siyasetçiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kazım Arslan'ın insan ilişkileri, dürüstlüğü, nezaketi ve hayata bakışıyla kelimelere sığmayacak zengin bir dünyaya sahip olduğunu anlatan Ar, Arslan'ın kızının kurduğu anaokulunun 4 Eylül'de açılışını yapmak üzere sözleştiklerini ancak bunun kısmet olmadığını söyledi.

Müjde Ar, “Örnek insan dediğimiz insan bence Kazım Arslan. Gerçekten kimselere benzetemiyorum. Çok siyasetçi tanıdım ama Kazım Bey bambaşka birisidir” diye konuştu.

Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti. (Denizli/AA)