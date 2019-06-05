ABD, Küba'ya grup turları ve yolcu gemilerini yasakladı

ABD, Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yasak getirildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre bu yasakla, 5 Haziran öncesinde rezervasyon yaptırmış olanlar dışında Küba'ya gruplar halinde eğitim ve kültürel amaçlı turlara son verilecek. Ayrıca yolcu gemileri, özel yatlar ve balıkçı teknelerinin de Küba'da durmasına izin verilmiyor.

Donald Trump yönetimi bu adımla, eski başkan Barack Obama'nın 2016'da Küba ile ilişkileri yumuşatan adımlarını geri almış oldu.

ABD'liler Küba'ya giderken daha çok gemi yolculuğunu tercih ediyor. Bu yıl Ocak-Nisan ayları arasında 143 bine yakın ABD'li, Küba'ya bu yolla giderken, uçakla seyahat edenlerin sayısı 115 binde kaldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu kararla ilgili salı günü yaptığı açıklamada, "Küba Batı Yarıkürede istikrarı bozan bir rol oynamaya devam ediyor; Venezuela ve Nikaragua gibi ülkelerde ABD'nin hasımlarını destekliyor" iddialarında bulundu. Mnuchin şöyle devam etti: "Bu yönetim, Küba rejimi üzerindeki yaptırımların ve diğer sınırlamaların gevşetilmesi kararını geri çevirme konusunda stratejik bir karar vermiştir. Bu uygulama, Küba ordusu, istihbaratı ve güvenlik güçlerinin eline Amerikan doları geçmesini engelleyecektir."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise "Küba komünist olmaya devam ediyor ve ABD eski yönetimi, tarihsel olarak en saldırgan hasımlarımızdan birine çok fazla taviz verdi" dedi.

Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton daha önceki bir konuşmasında, "örtülü turizm" etkinliğine Hazine Bakanlığı'nın son vereceğine değindiği için bugün başlayan yasağın tur operatörleri için sürpriz olmadığı ifade ediliyor. (DIŞ HABERLER)