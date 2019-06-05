05 Haziran 2019 20:51
Basketbol Süper Liginde Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes finale yükseldi
Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde ilk finalist Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes oldu.
Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-72 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.
Anadolu Efes 3-0 kazandığı seride ilk maçı 82-77, ikinci maçı 80-68 kazanmıştı.
Bu sezon Euroleague'de finale çıkma başarısı gösteren Anadolu Efes böylece Türkiye Ligi'nde de finalde mücadele etme hakkı kazandı.
Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe-Tofaş serisinin galibi olacak. Fenerbahçe seride 2-0 önde. Serinin üçüncü maçı yarın saat 19.00'da oynanacak. (SPOR SERVİSİ)
2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu