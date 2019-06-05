Basketbol Süper Liginde Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes finale yükseldi

Şarkıcı Fedon: Kadına çok tokat attım, öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık

Şarkıcı Fedon’dan kadına yönelik şiddet haklı göstermeye çalışan sözler: Kadına çok tokat attım. Utanarak söylediğim bir şey. Öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık o ayrı.